На юго-востоке Москвы открыт исторический стадион «Локомотив» после модернизации

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Как сообщается в материалах мэрии, в 2022 году «Локомотив» перешел в собственность города. Был разработан проект первой за почти 100 лет комплексной модернизации стадиона. Работы завершились в марте 2025 года. В результате был создан современный спортивно-досуговый комплекс общей площадью более трех гектаров.

На стадионе обустроены три футбольных поля с искусственным газоном, соответствующим стандартам Российского футбольного союза, в том числе игровое поле 66 на 110 м и два тренировочных поля 18 на 30 м. Трибуны, рассчитанные примерно на 1,2 тыс. зрителей, оборудованы навесами от дождя и художественной подсветкой. Для проведения игр и тренировок в вечернее время установлены четыре 25-метровые мачты освещения, в каждой из которых смонтировано по 17 прожекторов. По периметру игрового поля организованы беговые дорожки, рядом с ним — универсальная спортивная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.

Кроме того, были капитально отремонтированы три сохранившихся здания. Прилегающая территория благоустроена — здесь создали удобные пешеходные дорожки и порядка 6,3 тыс. квадратных метров газонов, установили 26 опор наружного освещения и более 130 малых архитектурных форм, организовали парковку на 33 машиноместа, высадили 29 деревьев. В этом году будут дополнительно высажены еще 18 деревьев и свыше 360 кустарников.

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