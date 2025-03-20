12 «Львят» пополнят трамвайный парк Череповца

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Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — подписала договор с АО «СберЛизинг» на поставку односекционных трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок» для Череповца. С августа по октябрь 2025 года в город прибудут 12 современных низкопольных трамваев.

Обновление электротранспорта происходит при поддержке губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Трамваи изготовят на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Кузова «Львят» будут произведены на Энгельсском заводе электрического транспорта. Все предприятия входят в «ПК Транспортные системы».

«Нам приятно, что Череповец снова обратился к „ПК Транспортные системы“ для обновления подвижного состава. Для нас это уже четвертый контракт — с 2021 по 2023 года мы выполняли контракты на поставку односекционных „Львят“ и двухсекционного „Богатыря-М“. Трамваи из нового заказа отличаются тем, что могут работать по системе многих единиц. Уникальное сцепное устройство нашей собственной разработки позволяет использовать в паре два вагона в периоды повышенного пассажиропотока. Пока такие вагоны мы поставляли только в Волгоград и Самару, а теперь к ним присоединится и Череповец», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Трамвай 71-911ЕМ «Львенок» обладает всеми достоинствами, которыми традиционно отличается транспорт «ПК ТС». 100%-низкий пол и плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка разработки «ПК Транспортные системы», а эргономичный интерьер «Львенка» выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным.

В вагоне предусмотрены четыре дверных проема — два одностворчатых по краям и два двухстворчатых в центральной части вагона. Причем в центральной части одна из дверей оборудована откидной аппарелью для маломобильных граждан. Помимо этого, двери оборудованы системой активной кромки безопасности, которая препятствует их закрытию и началу движения транспорта, если в дверях находится пассажир.

Также «Львенок» оснащен системой пассивной безопасности, благодаря которой в случае ДТП сила удара распределяется по всему вагону, что минимизирует возможные риски для здоровья, как водителя, так и пассажиров. Салон трамвая оборудован USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств. Пять розеток на два гнезда расположены на поручнях. Еще одна находится на одной из панелей салона. Также вагон оснащен камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Они выставлены таким образом, чтобы полностью контролировать дорожную обстановку не только впереди, но и по бокам и сзади трамвая. Салон «Львенка» также полностью находится под видеонаблюдением. Для удобства водителя наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотники.

Для комфорта пассажиров в трамвае предусмотрена система климат-контроля и современный медиакомплекс. В начале и в конце вагона под потолком установлены специальные мониторы. На них отображается маршрут, а также время и расстояние до следующей остановки. Дополнительно на экране отображается температура в салоне и снаружи.

Всего «Львенок» рассчитан на 161 пассажира. При этом сидячих мест 40.

В настоящее время трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» успешно эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске, Череповце, Туле, Курске, Волгограде и Самаре, а также на первом в России межмуниципальном маршруте «Екатеринбург — Верхняя Пышма».

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