Противопожарная служба Челябинской области получила десять новых автоцистерн

Противопожарная служба Челябинской области получила десять новых автоцистернСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новая техника будет работать в пожарно-спасательных частях сел Коелга, Усть-Багаряк и Нижняя Санарка, поселков Полетаево, Селезян, Чулковка, Приморский, Солнечный, Нагайбакский, а также на станции Муслюмово.
Автомобили уже выехали в районы для усиления местных подразделений. Новая техника — универсальная, она способна также откачивать воду во время паводка. Интересный факт: 40 процентов всей пожарной техники в России изготавливается в Челябинской области.
Областная противопожарная служба региона включает в себя пять отрядов, 71 пожарную часть и центр пожарного мониторинга. Сотрудники обеспечивают противопожарную защиту 670 населенных пунктов. За последние пять лет подразделения службы потушили почти 20 тысяч пожаров, спасли более тысячи человек и еще более трех тысяч эвакуировали из опасных зон.
За последние пять лет область купила 72 новых пожарных автомобиля, построила десть пожарных депо.
https://guberni...f3-6400a3d1aa42
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