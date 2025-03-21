Противопожарная служба Челябинской области получила десять новых автоцистерн

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Новая техника будет работать в пожарно-спасательных частях сел Коелга, Усть-Багаряк и Нижняя Санарка, поселков Полетаево, Селезян, Чулковка, Приморский, Солнечный, Нагайбакский, а также на станции Муслюмово.

Автомобили уже выехали в районы для усиления местных подразделений. Новая техника — универсальная, она способна также откачивать воду во время паводка. Интересный факт: 40 процентов всей пожарной техники в России изготавливается в Челябинской области.

Областная противопожарная служба региона включает в себя пять отрядов, 71 пожарную часть и центр пожарного мониторинга. Сотрудники обеспечивают противопожарную защиту 670 населенных пунктов. За последние пять лет подразделения службы потушили почти 20 тысяч пожаров, спасли более тысячи человек и еще более трех тысяч эвакуировали из опасных зон.

За последние пять лет область купила 72 новых пожарных автомобиля, построила десть пожарных депо.

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