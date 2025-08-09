Павлово-Посадский Гофрокомбинат запустил высокотехнологичную линию плоской высечки Eterna

Пресс-служба Павлово-Посадского Гофрокомбината сообщила о внедрении новой высокотехнологичной линии плоской высечки Eterna ECUT 1650 ELITE. Данное оборудование способно удовлетворить растущие потребности бизнеса в экологичной и высококачественной гофроупаковке.

© ppgk.ru

Новая линия отличается высокой производительностью — до 5 800 листов в час, что значительно ускорит изготовление сложных видов гофроупаковки.

Высокая точность высечки у изделий гарантирует безупречную сборку коробов, что необходимо для логистики, хранения и презентации продукции в розничных сетях.

© ppgk.ru

Важной инновационной особенностью линии является наличие специальной секции равнения между блоком подачи и секцией высечки, а также систем удаления облоя, формирования пачек и паллет. Эти технические решения исключают необходимость ручного труда, снижают потери материала и повышают общую производительность оборудования.

Для Павлово-Посадского Гофрокомбината это означает более эффективное использование ресурсов и стабильный выпуск продукции высокого качества, а для клиентов — получение надёжной, эстетичной упаковки с минимальными сроками исполнения заказов.

© ppgk.ru

В настоящее время на линии завершён этап тестовых испытаний и произведена полная интеграция оборудования в производственный процесс.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈