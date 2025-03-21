ТМХ изготовили 1000-й вагон электропоезда «Иволга»

© tmholding.ru

В марте был изготовлен юбилейный 1000-й вагон электропоезда «Иволга». Он войдет в состав 92-го поезда, произведенного на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в состав ТМХ) с момента начала выпуска поездов этой серии. «Иволга» — полностью российская разработка, работы над которой начались на Тверском вагоностроительном заводе в 2013 году. В 2014 году был представлен полноразмерный макет головного вагона, а в июле 2016 года поезд получил сертификат соответствия требованиям РС ФЖТ. Вскоре после этого два пятивагонных состава «Иволги» вышли на маршрут «Москва Белорусская — Новопеределкино» по заказу Центральной пригородной пассажирской компании. Благодаря плавному ходу, бестамбурной конструкции, широким дверям и просторным проходам поезд быстро завоевал популярность среди пассажиров.

С начала реализации проекта ТМХ выпустил уже четыре модификации электропоезда, каждая из которых разрабатывалась по заказу Департамента транспорта Москвы с учетом опыта эксплуатации, а также отзывов пассажиров и персонала. В «Иволге 2.0» появились дополнительные USB-розетки для зарядки устройств, поручни, крепления для велосипедов, улучшенное освещение и информационная система. В «Иволге 3.0» увеличили конструкционную скорость до 160 км/ч, улучшили динамику разгона, добавили места для сидения и установили датчики подсчета пассажиров. В «Иволге 4.0» на промежуточных вагонах появились третьи двери, что значительно ускорило посадку и высадку, что особенно важно для мегаполисов. Таким образом, «Иволга» продолжает развиваться, становясь более технологичной и комфортной.

© tmholding.ru

© tmholding.ru

Дизайн электропоезда был разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, партнером холдинга ТМХ. Спрос на «Иволгу» растет: если в 2024 году было выпущено 220 вагонов, то в 2025 году планируется произвести более 360. Для увеличения объемов производства Тверской вагоностроительный завод использует уникальный механизм льготного кредитования в рамках Кластерной инвестиционной платформы (КИП), запущенной в 2023 году по инициативе Правительства России.

© tmholding.ru

Оператором КИП выступает ФРП, а ВЭБ.РФ предоставил льготный кредит на реализацию проекта. Льготное финансирование предусматривает производство электропоездов с полностью локализованными критическими компонентами и узлами. Сегодня ТВЗ сотрудничает с более чем 600 российскими предприятиями, участвующими в производстве «Иволги».

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