На МЦД выйдут поезда «Иволга 4.0» с обновленным дизайном

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Первая партия электропоездов «Иволга 4.0» с мятными подголовниками кресел прибыла в Москву с Тверского вагоностроительного завода. Новый дизайн салона сочетает свежие мятные акценты с классической серой обивкой, создавая комфортную атмосферу для пассажиров.

Модернизированные поезда отличаются рядом улучшений: третья дверь в вагонах для ускорения посадки, увеличенная вместимость на 100 мест, обновленный экстерьер и удобные кнопки открытия дверей. Это уже пятая версия цветового решения салонов «Иволги», разработанная с учетом предпочтений пассажиров и современных трендов дизайна, сообщили в ТМХ.

Программа обновления подвижного состава МЦД реализуется рекордными темпами. За последние годы средний возраст поездов сократился с 24 до 6 лет. На первых трех диаметрах модернизация уже завершена, четвертый диаметр получит новые составы до конца лета.

«Иволга 4.0» производится на Тверском вагоностроительном заводе с использованием 97% отечественных комплектующих. Проект обеспечивает загрузку 600 предприятий и 75 тысяч специалистов по всей России. Всего для МЦД с 2011 года поставлено более 380 современных составов.

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