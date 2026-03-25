Новочеркасское предприятие «ТМХ-Электротех» (входит в «ТМХ-Энергетические решения») собрало тысячный тяговый электродвигатель ДТА-380У1. Эти моторы ставят на электропоезда постоянного тока «Иволга 4.0», которые выпускает тверской завод ТМХ.

К серийному выпуску двигателей нового типа приступили в 2023 году — в рамках программы импортозамещения. «ТМХ-Электротех» стал первым в России предприятием, получившим сертификат соответствия техрегламенту Таможенного союза на асинхронные тяговые электродвигатели для электропоездов.

Новый продукт полностью заменил критически важный импортный компонент. Двигатели делают из отечественных комплектующих, они включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. По характеристикам не уступают лучшим зарубежным аналогам: разгоняют поезд до 160 км/ч, снижают энергопотребление, увеличивают межсервисные интервалы и время обслуживания, отмечают в ТМХ.

В 2025 году для наращивания объемов на заводе открыли специализированный участок сборки асинхронных тяговых электродвигателей. Выделенная линия оснащена современным оборудованием, что позволяет оптимизировать процессы и держать высокий контроль качества на каждом этапе. Часть средств на модернизацию предоставил Фонд развития промышленности.