Ход строительства обхода Владикавказа в Северной Осетии

Готовность объекта составляет 75%

Современный участок «Кавказа» пройдёт от регионалки Архонская — Владикавказ и, пересекая дорогу А-162, будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города.

Активно работаем на последнем этапе: готовим земполотно под основной ход трассы, а также подходы к путепроводу.Уже реконструировали мост через реку Чёрную и часть федералки А-162.Здесь появится развязка, которая будет перераспределять потоки машин между направлениями.

В 2026 году завершим работы на обходе и введём его в эксплуатацию. Он поможет строить удобные маршруты вне зависимости от целей поездки — туризм, грузоперевозки или поездки по региону.

Вы увидите и высочайшие пики горы Казбек, и рощу Хетага — островной реликтовый лес, и Дзивгисскую скальную крепость, которую построили в XIII—XVI вв. А с новым обходом путешествия по республике станут комфортнее.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈