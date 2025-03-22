Ход строительства обхода Владикавказа в Северной Осетии

Ход строительства обхода Владикавказа в Северной ОсетииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Готовность объекта составляет 75%
Современный участок «Кавказа» пройдёт от регионалки Архонская — Владикавказ и, пересекая дорогу А-162, будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города.
Активно работаем на последнем этапе: готовим земполотно под основной ход трассы, а также подходы к путепроводу.Уже реконструировали мост через реку Чёрную и часть федералки А-162.Здесь появится развязка, которая будет перераспределять потоки машин между направлениями.
В 2026 году завершим работы на обходе и введём его в эксплуатацию. Он поможет строить удобные маршруты вне зависимости от целей поездки — туризм, грузоперевозки или поездки по региону.
Вы увидите и высочайшие пики горы Казбек, и рощу Хетага — островной реликтовый лес, и Дзивгисскую скальную крепость, которую построили
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Сердце уникального водовода заняло свое место
Накануне военстроевцы провели операцию по доставке плавучего водозабор...вое такое масштабное гидротехническое сооружение в современной России.
-
Система лазерного контроля высокоточного горизонтального бурения СЛК-01
В современном городе с насыщенными подземными коммуникациями и&nb...роводов без производства раскопок является горизонтальное шнековое бурение.
-
Строители сдали первый корпус Инновационного центра электроники в Зеленограде
В Зеленограде сдан первый корпус Инновационного центра электроники.На ...ству микроэлектроники. Объект планируют сдать в конце следующего года.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix
22.03.2517:37:20