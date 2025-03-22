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termometrix 22 марта 2025, 11:39 35 Видеоблог

Ход строительства обхода Владикавказа в Северной Осетии

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Готовность объекта составляет 75%

Современный участок «Кавказа» пройдёт от регионалки Архонская — Владикавказ и, пересекая дорогу А-162, будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города.

Активно работаем на последнем этапе: готовим земполотно под основной ход трассы, а также подходы к путепроводу.Уже реконструировали мост через реку Чёрную и часть федералки А-162.Здесь появится развязка, которая будет перераспределять потоки машин между направлениями.

В 2026 году завершим работы на обходе и введём его в эксплуатацию. Он поможет строить удобные маршруты вне зависимости от целей поездки — туризм, грузоперевозки или поездки по региону.

Вы увидите и высочайшие пики горы Казбек, и рощу Хетага — островной реликтовый лес, и Дзивгисскую скальную крепость, которую построили в XIII—XVI вв. А с новым обходом путешествия по республике станут комфортнее.

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Источник: vk.com

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