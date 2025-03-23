Строительство крупнейшего медучреждения Подмосковья-многопрофильной больницы на 1123 койки

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В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство самого крупного медицинского учреждения Московской области — многопрофильной больницы на 1123 койки.Проект, который начал реализовываться в округе в марте 2024 года. Он позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Балашихи, но юго-восточной части Подмосковья.

План сдачи объекта в эксплуатацию — 2027 год. В учреждении будет и самое современное медицинское оборудование, и операционные блоки с большими возможностями, и тяжёлое оборудование — всё необходимое для проведения диагностики и лечения пациентов.

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«Это будет такой замкнутый больничный городок, где пациент, придя с какой-либо жалобой, сможет получить всю необходимую медицинскую консультацию и помощь. В новой больнице предусмотрен ряд отделений, которых в настоящий момент нет, ни в Балашихе, ни на юго-востоке области. Например, это отделения колопроктологии, пульмонологии и другие. Параллельно со стройкой, конечно, решается очень важный вопрос по кадровому обеспечению. Чтобы при открытии больница была обеспечена высококвалифицированными специалистами. Этим сейчас занимаемся в приоритете», — подчеркнула главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Планируется, что работать в новой больнице будут более 3 тысяч специалистов, в том числе свыше 700 врачей. Оказывать помощь пациентам будут по 26 профилям.

Проект больницы:

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В 2025 году в Ставрополе откроется новый корпус детской краевой больницы

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В Ставрополе завершается строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы на улице Семашко. Специалисты заканчивают электромонтажные, сантехнические и слаботочные работы, а также монтируют оборудование.

Площадь нового корпуса превышает 34 тысячи квадратных метров. В здании разместятся психоневрологическое отделение, кардиохирургия, нейрохирургия и онкогематология.

Проект предусматривает создание лаборатории срочных анализов, дневного стационара, отделений функциональной диагностики, эндоскопических исследований и восстановительного лечения, реанимации и интенсивной терапии. Также в корпусе будут работать операционный блок, хирургическое отделение, отделения челюстно-лицевой хирургии и микрохирургии глаза.

https://news.1777.ru/109950-v-2025-godu-v-stavropole-otkroetsya-novyy-korpus-detskoy-kraevoy-bolnicy

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