Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации

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В селе Малая Салаирка Гурьевского муниципального округа завершен капитальный ремонт школы, который проводился впервые с момента ее постройки в 1971 году. Работы выполнены в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На ремонт и оснащение учреждения из консолидированного бюджета было выделено более 204 миллионов рублей.

Двухэтажное здание школы площадью почти 2 тысячи квадратных метров полностью преобразилось. Строители обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации и электропроводку. Теперь школа соответствует всем современным стандартам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для удобства маломобильных граждан на входе установлен пандус.

© ako.ru

© ako.ru

На базе Малосалаирской школы функционирует кадетский корпус-интернат, где обучаются ученики 10-11 классов со всего Кузбасса. Для них были оборудованы комфортабельные спальные комнаты и зоны отдыха.

В учебном корпусе появилось новое спортивное, интерактивное и музыкальное оборудование, а также современные компьютеры. Кабинеты химии, биологии, информатики и физики оснащены цифровыми лабораториями, микроскопами, реактивами и другими необходимыми приборами. Кабинет иностранного языка теперь оборудован лингафонной техникой. В пищеблоке установлено современное оборудование, позволяющее обеспечивать учащихся горячим питанием в соответствии со всеми нормами. Также были отремонтированы актовый и спортивный залы, медицинский кабинет и библиотека. Школа получила новые учебники, а для внеурочной деятельности созданы все необходимые условия.

На пришкольной территории полностью реконструированы детская и спортивная площадки. Появилась зона с мягким резиновым покрытием, плац для строевой подготовки кадетов и полоса препятствий. Дополнительно оборудована площадка для занятий воркаутом, установлены тренажеры и малые архитектурные формы.

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