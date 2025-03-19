Обзор: В январе 2025 года в России были открыты и реконструированы 12 образовательных учреждений

В январе 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 12 школ.

В Новосибирске открылось новое здание школы № 57

Проектная вместимость нового четырехэтажного здания почти вдвое больше — 825 детей в одну смену. По площади новая школа в пять раз больше старой — здесь прекрасные классы, лаборатории, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, большой хореографический зал, зал для ЛФК, тренажерный и два спортивных зала. В школе предполагается работа лабораторий беспилотных летательных аппаратов, робототехники, 3D-дизайна и прототипирования.

Новый корпус Кадетской школы № 1784 им. генерала армии Матросова открылся в Москве

В трехэтажном здании площадью порядка 7 тыс. кв. м будут обучаться дошкольники и школьники 1-4 классов: 200 учеников начальных классов и столько же дошколят.

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе открылась школа на 1375 мест с двумя бассейнами

Школа

На улице Ивана Куликова, 14 в Красносельском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство школы на 1375 мест. Школа вскоре примет учеников с 1-го по 11-й класс.

В Кирове открылся новый корпус школы

В микрорайоне Чистые пруды состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса школы № 25, в современном здании за парты сели почти тысяча учеников.

Новое трехэтажное здание состоит из двух блоков: учебного корпуса и физкультурно-оздоровительного комплекса, соединенных теплым переходом. В здании размещены столовая, библиотека, помещения учительских и администрации школы, медицинский блок и даже кинотеатр на 550 мест. В помещении ФОКа оборудованы спортивные и актовый залы, 25-метровый бассейн.

В Вологде открылся новый корпус Центра образования № 23 «Созвучие»

Более 250 школьников приступили к обучению в новом корпусе, капитальный ремонт которого был завершен в конце прошлого года. Всего в школе № 23 проходят обучение 565 ребят.

В столице Хакасии открыли новую школу на тысячу мест

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Современная общеобразовательная школа № 33 расположена в абаканском районе Арбан. Она стала третьей, построенной по типовому проекту.

В школе № 33 имеются: столовая на более чем 400 мест; просторный актовый и спортивный залы, мастерские, классы, библиотека.

В Тюмени открылась новая школа № 45

В микрорайоне Мелиораторов Тюмени открылась новая школа № 45 на 1 тыс. 101 учебное место. Современным оборудованием оснащены учебные классы и мастерские, столовая, актовый зал и информационно-библиотечный центр. Спортивный блок включает пять спортивных залов, в том числе тренажерный, для самбо, а также тир. Кроме того, здесь обустроены уличные спортивные и игровые площадки.

В Вагайском районе Тюменской области построена новая школа

Школу на 150 учеников построили в с. Казанском Вагайского района. Построили здание по индивидуальному проекту в декабре 2024 г. Его общая площадь превышает пять тыс. кв. м. В школе находится и детский сад, который рассчитан на 24 воспитанника. В учебном корпусе кроме классов расположены кабинеты робототехники и легостроения, художественная мастерская живописи и рисования. Есть залы для занятий гимнастикой, спортом и массовых мероприятий. На территории школы организована зона отдыха с игровым оборудованием и для занятий физической культурой. Строительство осуществлялось в рамках поручения губернатора Тюменской области о ликвидации школ в деревянном исполнении.

Новое здание школы № 7 открыли в Горно-Алтайске

Новое здание школы № 7, где ученики будут углубленно изучать алтайский язык, торжественно открыли в Горно-Алтайске.

В Пермском крае открылся новый корпус Гамовской школы «Алгоритм»

Сегодня, 14 января открыт новый корпус Гамовской школы. Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов. В здании будут обучаться дети с 5 по 11 классы.

В Кстовском округе Нижегородской области открылся новый корпус Анкудиновской средней школы

Новый корпус школы на 675 учеников готовят к открытию в «КМ Анкудиновский Парк» в Кстовском округе. Образовательное учреждение, построенное в рамках национального проекта «Образование».

Строительство здания обошлось почти в 1,8 млрд рублей. В нем есть спортивный зал, кабинеты для занятий хореографией и гимнастикой, бассейн с двумя чашами, информационный центр с читальным залом, актовый зал, столовая, учебные классы, помещения для кружков и мастерских. Для здоровья учеников предусмотрен медпункт с кабинетами врача, процедурной, прививочной и стоматологии.

В поселке Руэме Марий Эл открыли новый корпус средней общеобразовательной школы

Благодаря возведению нового здания вместимость существующей школы увеличилась в 3 раза, предоставив дополнительные 725 мест для учеников. Теперь качественное образование стало доступно не только детям поселка Руэм, но и ребятам из соседних населенных пунктов.

Новый корпус состоит из 4 блоков. В трехэтажном здании площадью 1,4 тысяч квадратных метров размещены 32 учебных кабинета, 2 спортивных зала, скалодром, актовый зал на 700 мест, мастерские, библиотека, центр детских инициатив, пищеблок и столовая на 375 мест, медицинский кабинет, кабинеты дополнительного образования. На строительство школы направлено более 856 млн рублей.

Всего было построено 12 школ, новых 12

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