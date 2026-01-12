«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В декабре открыто новых — 15, реконструировано — 0. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Приморском районе Петербурга открылся новый корпус детского сада № 9

В муниципальном образовании Юнтолово на улице Плесецкой состоялось открытие современного корпуса детского сада № 9. Новое здание расширит возможности дошкольного образования в Приморском районе и создаст комфортные условия для развития юных петербуржцев. Здание отвечает современным стандартам дошкольного образования и располагает всей необходимой инфраструктурой: 8 групп на 180 мест, собственный бассейн, спортивный и музыкальный залы для творческих и физических занятий, а также безопасные игровые площадки на территории. В новом корпусе будет реализован петербургский стандарт дошкольного образования, который включает индивидуальный подход к каждому ребенку, акцент на гармоничное развитие личности, создание стимулирующей образовательной среды.

Два новых детских сада открылись в Прикубанском округе Краснодара

В Прикубанском округе Краснодара — на ул. им. Константина Гондаря и им. Ивана Беличенко — заработали новые детские сады. Дошкольные учреждения рассчитаны на 280 и 300 мест соответственно.

В каждом из детских садов для всестороннего развития малышей есть спортивный и музыкальный залы, игровые зоны, кабинеты психолога и логопеда, шахматный клуб. Установлено современное интерактивное оборудование, чтобы ребята могли учиться через игры. Также в садиках есть музеи, чтобы с малых лет краснодарцы изучали историю и культуры своей малой Родины. Детский сад на им. Константина Гондаря рассчитан на 14 групп, в том числе две ясельные. В дошкольном учреждении на ул. им. Ивана Беличенко четыре группы для детей раннего возраста, 12 групп — для воспитанников от 3 до 7 лет. На территориях детских садов для каждой группы есть прогулочные площадки с теневыми навесами. Особое внимание — безопасности дошколят. В учреждениях организована круглосуточная охрана, установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.

Особенностью учреждения на улице им. Ивана Беличенко является интерактивная библиотека в холле второго этажа. Дошколята могут читать сказки и получать первые научные знания.

В Пушкине открылся новый детский сад для 105 ребят

Садик рассчитан на малышей от трех до семи лет: тут работают три общеразвивающие группы и еще одна специальная — для ребят с нарушениями речи. Для фасадов выбрана спокойная классическая цветовая гамма. В здании есть музыкально-физкультурный зал, бассейн, кабинет учителя-логопеда, продумана система дополнительного образования, есть библиотечное пространство и соляная комната (она выполнена в виде пещеры с белыми медведями). В отделке интерьеров использованы иллюстрации русских художников на тему детской литературы. Рядом со зданием находятся четыре игровые и спортивные площадки.

В селе Ючюгэй Оймяконского района Якутии открыли новую школу

Новый школьный комплекс, рассчитанный на 60 учащихся, стал результатом успешного завершения строительства в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этому проекту юные жители села получили современное образовательное пространство, оснащенное всем необходимым оборудованием для качественного образовательного процесса. Сегодня школа реализует программы дополнительного образования для детей и взрослых. На ее базе работает Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», где реализуются программы внеурочной деятельности «Я конструирую робота», «Креативное мышление», «Логика в информатике», «Чудеса физики», «Многоликая химия». Ученики школы принимают активное участие в предметных олимпиадах и научно-практических конференциях.

В Ярославле открылась новая современная школа, рассчитанная на 1100 учащихся

Её возвели на Московском проспекте в рамках национального проекта «Образование».

Здание оборудовано всем необходимым для учебного процесса. Помимо более 50 предметных кабинетов, здесь есть IT-пространства, мастерские и библиотека с медиацентром. Для занятий физкультурой и спортом предусмотрены два спортивных зала и отдельный 25-метровый бассейн. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, беговые дорожки и уличные тренажёры.

В Нижнем Новгороде открыли детский сад

Первый детский сад, построенный в рамках проекта комплексного развития территорий, ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде 22 декабря 2025 года.

В Нижнем Новгороде завершилось строительство первого детского сада по проекту комплексного развития территорий. Дошкольное учреждение возведено инвестором за счёт собственных средств на территории жилого комплекса «Савин Парк» в Кстовском районе. Это трёхэтажное учреждение общей площадью более 5 тыс. квадратных метров, рассчитанное на 280 воспитанников. После завершения всех процедур объект будет передан в муниципальную собственность.

В Суздале открылась самая крупная школа во Владимирской области

В Суздале открылась уникальная школа-комплекс «Открытие» на 1200 мест — новогодний подарок для суздальских ребят.

Школа «Открытие» — это целый комплекс из четырех зданий общей площадью около 47 тысяч квадратных метров, где созданы все условия для углубленного изучения физики, математики, информатики, исследовательской деятельности, творчества и физического воспитания.

В Екатеринбурге открыты новая школа и детский сад-пристройка

В Екатеринбурге открыты два новых образовательных учреждения: филиал школы № 52 на улице Бисертской и детский сад при школе № 41 на улице Репина.

Ранее учащиеся школы № 52 вынуждены были очень уплотненно заниматься в одном здании. После новогодних праздников в обновленном строении вновь начнется образовательный процесс — туда переедут 12 начальных классов. Для них созданы все условия, в том числе, великолепный кабинет робототехники.

Детский сад, входящий в состав школы № 41, рассчитан на 150 воспитанников. Здание площадью 2 614 квадратных метров включает три этажа жилого дома и три этажа пристройки. В садике будут работать шесть групп: младшая, средняя, две старшие и две подготовительные. Каждая групповая ячейка оснащена отдельными помещениями для игр, сна, приёма пищи и гигиены. В учреждении также есть медицинский блок, кабинет для коррекционных занятий и актовый зал.

Крупнейшая школа Приангарья построена в Иркутске

Новая школа построена на улице Ярославского в Иркутске, это самая большая школа в Иркутской области — 1550 мест. Возведение школы началось летом 2023 года, за два с половиной года на участке были построены девять учебных корпусов общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. Значительная часть финансирования была выделена из федерального бюджета. Это самый масштабный подобный объект в регионе. Особенно важно, что здесь будет реализована модель профильного обучения в партнерстве с ведущими предприятиями — «Фармасинтезом», Иркутским авиазаводом, Росгвардией. Это означает, что со школьной скамьи ребята начнут получать практические навыки для будущей профессии. Учреждение оснащено современной инфраструктурой. В здании размещены 25-метровый бассейн, медицинский блок с процедурным, стоматологическим помещениями, два спортивных зала, один из которых позволяет одновременно заниматься четырем классам, а также кабинет технологии с профессиональными столами и тисками. Для творческого развития оборудованы хореографический зал, камерный амфитеатр, школьная телестудия и актовый зал на 550 мест.

В Екатеринбурге открылось новое трёхэтажное здание детского сада № 529 на 300 детей

Это первый в Свердловской области садик, построенный в рамках нацпроекта «Семья».

Инфраструктура сада ориентирована на развитие инженерного мышления и технологических навыков. Помимо стандартных групп, здесь оборудованы студия изобразительных искусств, цифровая лаборатория, биолаборатория «Умная теплица», а также организованы дополнительные занятия по робототехнике и шахматам. Каждая группа оснащена интерактивной доской с проектором. Для физического развития детей предусмотрены уличные спортивные площадки, скалодром и современный спортивный зал с баскетбольными кольцами, беговыми дорожками и сухим бассейном.

В селе Ровное Саратовской области открыли новый детсад на 120 мест

В Ровенском районе Саратовской области завершилось строительство нового детского сада на 120 мест.

Мощности нового корпуса позволяют не только комфортно разместить переведённые группы, но и в будущем значительно увеличить их количество. Это решит вопрос доступности дошкольного образования в районе.

Финансирование на строительство выделили в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

В Тимирязевском районе Москвы открылся новый детский сад на 150 мест

Здание возвели на Астрадамской улице в рамках Адресной инвестиционной программы, рядом с жилыми домами по программе реновации и Тимирязевским парком. Архитектура сада сочетает современные решения с уютной атмосферой. Вестибюль украшает декоративное дерево, а в интерьере использованы спокойные оттенки серого, оливкового и белого. Стены украшены изображениями деревьев, а в прогулочных зонах нанесены рисунки сказочных героев, животных и космических сюжетов, созданные студенткой Московского архитектурного института.

В Туле досрочно открыли новый детсад в ЖК «Притяжение» на 75 мест

Строительство завершено на год раньше срока — объект ввели в эксплуатацию 25 декабря 2025 года.

Подрядчик, компания «Стройэталон Финанс», приступил к работе в марте этого года при плановом сроке сдачи в марте 2026-го. На строительство из городского бюджета было направлено около 203 миллионов рублей.

Всего было построено школ и детских садов —, среди них новых .

— школы — 5,из них новых- 5 (реконструировано- 0 )

— детских садов — 10, из них новых- 10, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0