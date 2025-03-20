Обзор: В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 12 школ и детских садов

В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 12 школ и детских садов

В Вязниках Владимирской области открылся новый корпус школы № 9 имени А.И. Фатьянова

Новый корпус школы № 9 в Вязниках построили в рамках нацпроекта «Образование». Уже две недели ученики занимаются в комфортных светлых классах. Здесь обучаются почти 500 ребят.

Гимназия имени Н.В. Пушкова в Троицке получила новый учебный корпус и детский сад

Город передал в оперативное управление гимназии имени Н.В. Пушкова в Троицке два новых объекта недвижимости общей площадью почти 36,4 тысячи квадратных метров, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы. Комплекс состоит из детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, и школы на 2,1 тысячи мест, из которых 800 — для учеников начальной школы, а 1,3 тысячи — для учащихся основного и старшего звена.

Новое здание Сергиево-Посадского физико-математического лицея в Семхозе встречает лицеистов

Здание физмата в Семхозе пришло на смену старых помещений на улице Карла Маркса. Прежде лицеисты хоть и занимались в центре города, но находились в стесненных условиях. Не было ни столовой, ни спортзала. Новое здание заложили летом 2021 года. Теперь строительство окончено. Оснащение соответствует высокому статусу лучшей школы Подмосковья, которой в этом году признан Сергиево-Посадский физико-математический лицей.

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый детский сад

Современное трехэтажное здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров «встроено» в жилой квартал «ART. Город-парк» и рассчитано на 100 детей. В корпусе расположены светлые и просторные помещения групп, универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий, медицинский кабинет.

В Уватском районе Тюменской области построена новая школа

Современную школу постпроили в п. Першино Уватского района. Учреждение рассчитано на 60 учащихся, здесь же располагается дошкольное отделение на 20 мест. Новое здание возвели в рамках программы по замене ветхих школ.

В Калининграде открыли новый корпус школы-интерната № 1

Корпус рассчитан на 221 место. Здание спроектировали с учётом потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В корпусе оборудовали пандусы, подъёмники, лифты и специализированные туалетные комнаты.

В Брянске открылся второй корпус лицея имени Ломоносова

Учебное заведение рассчитано на 1 225 учеников.

В огромном здании — современный кабинет биологии с цифровыми микроскопами, наборы для проведения лабораторных работ по ботанике, зоологии, анатомии, наборы робототехники, лаборатории виртуальной реальности, кабинет астрономии. В кабинете химии есть интерактивная таблица Менделеева с огромным функционалом. В лицее уникальная спортивная база — стадион, скалодром, бассейн, актовый и два спортивных зала, огромная библиотека и просторная столовая. Даже звонок во вновь построенном корпусе звучит по программе, написанной выпускниками-ломоносовцами.

В пригороде Тюмени открылась крупная школа

В пригороде Тюмени, в посёлке Московский, открылась новая школа-сад. Здесь под одной крышей совмещены школа на 1100 учебных мест и детский сад на 350 воспитанников. Объект уникальный для Тюменской области. Новую школу построили не по типовому проекту — впервые её здание совмещено с детским садом. Общая площадь объекта — 30 000 квадратных метров. Здание разделено на несколько блоков. В первом будут обучаться ученики младших классов. Это отдельная зона со своим гардеробом и санузлами. Во втором блоке административные и вспомогательные помещения.

В Чебоксарах открыли новую школу: прошел первый учебный день

В Чебоксарах открылась новая школа. Строительство началось летом 2022 года, стоимость объекта оценивалась в 1,4 миллиарда рублей.

В микрорайоне Университетском открылась новая школа, что стало долгожданным событием для местных жителей. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1500 учеников, оснащено современными средствами обучения и предлагает занятия по различным направлениям, включая гуманитарные науки и технологии. Особое внимание уделено спортивным и творческим секциям, что позволит каждому ребенку развивать свои таланты.

В Липецке открыли новый детский сад

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В Липецке появилась «Точка будущего»: в микрорайоне Университетский открыли уникальный для России детский сад, передает ОТР.

Трехэтажное здание на 230 мест построено по новым сейсмостандартам.Проект заранее согласовывался с родителями и педагогами. В детсаде есть спортзал, мини-кинотеатр, кафетерий и соляная комната. На каждом этаже специальные образовательные зоны.

В посёлке Нагорное в Мытищах дети пошли в новую школу на 1100 мест

Новый корпус школы № 36 — это современный образовательный комплекс, оснащённый по последнему слову техники. В учебном процессе используются 3D-принтеры, у учеников есть возможность получить навыки в конструировании и программировании дронов, работы с робототехникой, проводить химические эксперименты.

В Петербурге построен новый детский сад на 190 мест

В жилом комплексе New Питер в Ленинградской области по проекту «БалтИнвест-Проект» построен детский сад. Его отличает довольно строгий кирпичный фасад, уютная ниша входа, а также групповые ячейки с панорамными эркерами, из которых дети могут наблюдать друг за другом и жизнью на улице.

Всего было построено 12 школ и детских садов, среди них 12 новых.

— новых школ-8

-новых детских садов -4

других образовательных учреждений-0

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