На Туганском ГОКе «Ильменит» была открыта новая производственная линия

На Туганском ГОКе «Ильменит» была открыта новая производственная линияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Основанное в 2002 году АО «ТГОК «Ильменит» (входит в ГК «Росатом») занимает лидирующие позиции среди российских производителей титана и циркония. Производственный процесс сосредоточен на промышленной эксплуатации Туганского месторождения, богатого ильменит-цирконовыми песками, расположенного в Томской области.
С 2022 года предприятие производит ильменитовый, цирконовый и рутил-лейкоксеновый концентраты, востребованные в производстве сварочных электродов, пигментных титановых красителей, огнеупорных изделий, ферросплавов и лигатур с цирконием. Ассортимент продукции также включает различные виды кварцевых песков.
И в марте была введена в эксплуатацию новая линия по производству кварцевой муки — маршалита, что позволило предприятию углубить переработку кварцевых песков. Благодаря дополнительному измельчению песка, «Ильменит» стал единственным производителем маршалита в Сибирском федеральном округе, инвестировав в проект 43 млн рублей. Планируемый объем производства — 10 тыс. тонн в год.
Маршалит широко используется в производстве строительных смесей, наливных полов и лакокрасочных покрытий. Предприятие планирует реализовывать продукцию в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Республике Татарстан.
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