Ход строительства второго этапа юго-восточного обхода Симферополя

termometrix 24 марта 2025, 11:44 34 Видеоблог
Ход строительства второго этапа юго-восточного обхода СимферополяСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Готовность объекта составляет 75%
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Источник: rutube.ru
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termometrix