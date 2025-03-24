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termometrix 24 марта 2025, 11:44 34 Видеоблог

Ход строительства второго этапа юго-восточного обхода Симферополя

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Готовность объекта составляет 75%

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Источник: rutube.ru

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строительство
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