Светогорский ЦБК расширяет производство: запущен выпуск деревянных поддонов

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В марте Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) начал производство деревянных поддонов. Это новое направление дополнит существующую линейку продукции, включающую офисную бумагу SvetoCopy и Ballet, картон для жидких пищевых продуктов, химико-термомеханическую массу и другую продукцию.

Масштабы и инвестиции

Производственная мощность — свыше 500 000 поддонов в год .

Объем вложений в проект — 55 млн рублей .

Создано более 40 новых рабочих мест.

Производство организовано на территории комбината с использованием существующей инфраструктуры. Все этапы — от проектирования до запуска — выполнены с соблюдением строгих норм охраны труда и требований безопасности.

Новое производство позволит Светогорскому ЦБК полностью обеспечить собственные потребности в поддонах для хранения и транспортировки готовой продукции. Излишки планируется поставлять на рынок другим предприятиям.

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