Светогорский ЦБК расширяет производство: запущен выпуск деревянных поддонов

Светогорский ЦБК расширяет производство: запущен выпуск деревянных поддоновСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В марте Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) начал производство деревянных поддонов. Это новое направление дополнит существующую линейку продукции, включающую офисную бумагу SvetoCopy и Ballet, картон для жидких пищевых продуктов, химико-термомеханическую массу и другую продукцию.
Масштабы и инвестиции
Производственная мощность — свыше 500 000 поддонов в год.
Объем вложений в проект — 55 млн рублей.
Создано более 40 новых рабочих мест.
Производство организовано на территории комбината с использованием существующей инфраструктуры. Все этапы — от проектирования до запуска — выполнены с соблюдением строгих норм охраны труда и требований безопасности.
Новое производство позволит Светогорскому ЦБК полностью обеспечить собственные потребности в поддонах для хранения и транспортировки готовой продукции. Излишки планируется поставлять на рынок другим предприятиям.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena
25.03.2511:07:19