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Bionysheva_Elena 25 марта 2025, 08:34 42 Новые заводы и цеха

Светогорский ЦБК расширяет производство: запущен выпуск деревянных поддонов

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 © vk.com

В марте Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) начал производство деревянных поддонов. Это новое направление дополнит существующую линейку продукции, включающую офисную бумагу SvetoCopy и Ballet, картон для жидких пищевых продуктов, химико-термомеханическую массу и другую продукцию.

Масштабы и инвестиции

  • Производственная мощность — свыше 500 000 поддонов в год.

  • Объем вложений в проект — 55 млн рублей.

  • Создано более 40 новых рабочих мест.

Производство организовано на территории комбината с использованием существующей инфраструктуры. Все этапы — от проектирования до запуска — выполнены с соблюдением строгих норм охраны труда и требований безопасности.

Новое производство позволит Светогорскому ЦБК полностью обеспечить собственные потребности в поддонах для хранения и транспортировки готовой продукции. Излишки планируется поставлять на рынок другим предприятиям.

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Источник: vk.com

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Светогорский ЦБК
  • Нет аватара sdelanunas
    25.03.2511:07:19

    Только Светогорский ЦБК, Светлогорский в Белоруссии

    #1298905
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