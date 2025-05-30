Светогорский ЦБК инвестировал более 20 млн рублей в обучение рабочим специальностям

Светогорский ЦБК открыл две новые мастерские — электромеханическую и столярно-слесарную в Политехническом колледже Светогорска. Ремонт длился более пяти месяцев и включал в себя полную замену всех окон, ремонт системы освещения, водоснабжения и оснащение новым оборудованием. Инвестиции комбината составили более 20 млн рублей. Ремонт мастерских был проведен в рамках Социальной программы предприятия.

Светогорский ЦБК — один из самых современных в целлюлозно-бумажной отрасли, на котором работает более 2000 человек. В 2024 году на комбинате прошли практику 70 студентов Политехнического колледжа, в 2025-м эта работа продолжается. В планах — развитие возможностей для учащихся, выстраивание бесшовной траектории подготовки специалистов с учетом потребностей комбината. Предполагается участие ЦБК в мероприятиях по профессиональной ориентации учащихся, а также в актуализации содержания образовательных программ, их проектирования и реализации. Представителями компании будет проводиться оценка профессиональных компетенций студентов. Особое внимание будет уделено подготовке технологов, лаборантов и специалистов в области технического обслуживания.

Данная модернизация является важным этапом реализации соглашения о сотрудничестве между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, НПАО «Светогорский ЦБК» и ГБПОБУ ЛО «Политехнический колледж» города Светогорска, подписанного в апреле 2025 года.

по данным пресс-службы НПАО «Светогорский ЦБК»

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