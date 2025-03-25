В Батайске открыли новую школу на 1340 мест в рамках нацпроекта «Образование»

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В авиагородке Батайска (Ростовская область) завершилось строительство современной школы на 1340 мест. Проект реализован при поддержке национального проекта «Образование».

Учебное заведение состоит из четырёх корпусов, соединённых тёплыми переходами. Инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных учащихся: установлены лифты, подъёмники и пандусы. На территории школы расположены:

стадион,

библиотека,

просторный актовый зал.

Все учебные помещения оснащены современным оборудованием и мебелью.

Нацпроект «Образование» был направлен на создание равных возможностей для развития детей по всей стране. В его рамках с 2019 по 2024 год строились и модернизировались школы, колледжи и техникумы. С 2025 года, по решению президента Владимира Путина, в России реализуются обновлённые нацпроекты, включая программу «Молодёжь и дети».

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