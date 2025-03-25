СХ АО «Белореченское» открыло новый цех на птицефабрике в Приангарье

СХ АО «Белореченское» открыло новый цех по сортировке и маркировке куриного яйца. По мощности он самый крупный за Уралом в России. Производительность новой яйцесортировочной машины составляет 190 тысяч штук яйца в час или 1 млн штук в смену. Благодаря новым мощностям цех будет осуществлять фасовку куриного яйца на 16 дорожках, вместо четырёх. Новая линия оснащена четырьмя роботизированными системами, которая занимается укладкой и закрыванием яичной упаковки. Общее количество фасовочных дорожек машины — 18. Реконструкция и модернизация яйцесортировального цеха началось в 2024 году и велась в рамках инвестиционного проекта. Общая его стоимость составила 800 миллионов рублей. Модернизация облегчает труд человека, увеличивает производительность и позволяет смотреть на расширение птицеводства.

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