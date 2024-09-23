Иркутская область: развитие экономики

Усть-Илимская ГЭС © invest.irkobl.ru

Развитие высокотехнологичных импортозамещающих производств и укрепление технологического суверенитета страны — этим задачам уделяется особое внимание в Иркутской области. Наиболее перспективными и развивающимися в данном направлении отраслями региона являются машиностроение, химическое и фармацевтическое производство, лёгкая и пищевая промышленность. Сегодня Приангарье входит в первую десятку регионов России по объёму экспорта. В регионе производится 24 вида продукции импортозамещения. Самый известный проект — самолёт МС-21, для которого все комплектующие, включая двигатель, будут производиться на территории России. В регионе реализуются 180 крупных и средних инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 3 трлн рублей. Многие из этих проектов имеют общенациональное значение. К таким, например, относится Ковыктинское газоконденсатное месторождение, самое крупное в стране. Кроме того, в Иркутской области активно продолжается модернизация промышленных предприятий.

Иркутская область представила на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» продукцию для развития промышленности.

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Иркутская область обладает мощным промышленным потенциалом, здесь развиваются высокотехнологичные производства. В регионе производят 33% российского алюминия, 28% ПВХ-смолы, 26% целлюлозы. На выставке «Иннопром» был ярко представлен сегмент производства продукции для развития горно-обогатительного и производственного комплекса, целлюлозно-бумажной промышленности, технологий обучения квалифицированных кадров для предприятий. Региональные компании, работающие на выставке, активно занимают отечественный рынок после ухода иностранных производителей, предоставляя предприятиям качественную, высокотехнологичную продукцию, что, несомненно, очень важно для формирования технологического суверенитета страны.

Так, посетители стенда Иркутской области смогли ознакомиться с продукцией компании «Сервис ТехноПром», которая производит центробежные концентраторы для горно-обрабатывающей отрасли, сотрудничает с большинством ведущих золотодобывающих компаний в стране.

Центробежные концентраторы "СервисТехноПром" © invest.irkobl.ru

Эти концентраторы смогли заместить продукцию ведущего канадского производителя Knelson, который многие годы был основным поставщиком российских золотодобывающих предприятий.

Центробежный концентратор ЦК120 на Вернинской ЗИФ © invest.irkobl.ru

Первый отечественный аналог зарубежного оборудования был установлен на Вернинской золотоизвлекательной фабрике в Бодайбинском районе. Компания работает с 2015 года, сначала специализировалась на обслуживании и производстве деталей для поставляемого из других стран оборудования. К производству центробежных концентраторов компания приступила в 2022 году. Именно тогда западные компании стали массово покидать российский рынок, и разработка «Сервис ТехноПром» приобрела особое значение для сохранения технологического суверенитета. Теперь компания намерена построить новый цех в Иркутске, благодаря федеральной поддержке под новый импортозамещающий проект организации одобрен муниципальный земельный участок в аренду без торгов, сейчас ведётся его оформление.

Свою продукцию представило и ООО «Сарма компани», которая в промышленных масштабах производит товары для сна. Предприятие на рынке уже 28 лет и входит в топ-5 производителей матрасов в России, её продукция востребована от Урала до Дальнего Востока.

© invest.irkobl.ru

Недавно на предприятии «Сарма» в Усолье-Сибирском запустили новую конвейерную линию длиной 1500 метров, где выпускают матрасы и мебель. Модернизация производства матрасов стала возможна благодаря льготному займу свыше 101 млн рублей, также компания добавила 44,8 млн рублей из собственных средств. ООО «Сарма компани"приобрела необходимое оборудование, в марте монтаж новой конвейерной линии был завершён. Благодаря этому выпуск матрасов увеличился в два раза на тех же производственных площадях. Реализация проекта позволила создать ещё пять новых рабочих мест, целевой объём продаж за всё время займа составит 2,5 млрд рублей, а объём налоговых поступлений составит 65 млн рублей.

Большое значение с точки зрения развития импортозамещающих производств имеет проект по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском, где по поручению Президента России с 2020 года проводится работа по очистке площадки бывшего «Усольехимпрома». В рамках проекта планируется создать более 10 тысяч рабочих мест к концу 2036 года с годовым объёмом производства более 2,8 млн тонн. Реализация проекта позволит обеспечить технологический суверенитет и развитие ключевого отечественного химического производства.Запуск первой очереди производств планируется в конце 2027-го — начале 2028 года.

г.Усолье-Сибирское © invest.irkobl.ru

В настоящее время на территории бывшего «Усольехимпрома» силами Госкорпорации «Росатом» реализуются мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Задача — в 2028 году исключить эту территорию из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Более 90% от общего объёма надземных и подземных частей зданий и сооружений уже демонтировано. Продолжается рекультивация шламонакопителя и ликвидация нефтяной линзы на берегу Ангары. Также ведутся работы по устройству фундаментов основных зданий и сооружений на площадке строительства экотехнопарка «Восток» по переработке ртутьсодержащих отходов.

В настоящее время на территории БЦБК Росатом создаёт современную технологическую инфраструктуру для очистки и удаления отходов со сложным составом, в том числе содержащими чёрный щёлок. Работы осуществляются на территории полигона «Бабхинский» и площадки цеха очистных сооружений (ЦОС). До конца 2024 года на площадке ЦОС технологическое оборудование для очистки щелокосодержащих стоков будет полностью смонтировано и подготовлено к пусконаладочным работам. Частично будет осуществлен монтаж оборудования для очистки надшламовых вод на полигоне «Бабхинский».

Строящиеся очистные сооружения для рекультивации БЦБК © invest.irkobl.ru

У Иркутской области большие перспективы развития химической промышленности. Есть все возможности стать не просто местом производства, но и местом экспорта технологий и новой продукции, которая сейчас нигде в России не производится.

Рекультивация Бабхинского полигона © invest.irkobl.ru

© invest.irkobl.ru

Резидентами территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» стали ООО «ТН-АНГАРА» и ООО «Сибирский бетон». Объём их инвестиций составит 372,9 миллиона рублей. Всего в ТОР десять участников, общий объем их капиталовложений составляет более 800 млн рублей. ООО «ТН-АНГАРА» — планирует производить теплоизоляционный материал экструзионный пенополистирол. Инвестор готовится к запуску производства, сейчас ведутся подготовительные работы. Выход инвестиционного проекта на проектную мощность запланирован на 2025 год. Ожидаемый объем продукции — 120 миллионов кубометров в год. В ходе реализации проекта планируется привлечь 342,9 миллиона рублей инвестиций и создать 21 новое рабочее место.

ООО «Сибирский бетон» запустил производство в этом году. Предприятие производит широкий спектр железобетонных изделий: блоки фундаментов, плиты из цемента, бетона или искусственного камня, строительный кирпич, блоки силикатные и многое другое. В проект вложено 30 млн рублей, создано 30 новых рабочих мест.

На территории опережающего развития «Усолье-Сибирское» появился 11 резидент.

© invest.irkobl.ru

Предприятие по ремонту и обслуживанию контейнеров-цистерн стало 11 резидентом на территории опережающего развития «Усолье-Сибирское». Заявка ООО «Терминал Транс Сервис» (ООО «ТТС») была одобрена Минэкономразвития России. Предприятие намерено реализовать на территории моногорода инвестпроект на 8,3 млн рублей. Предприятие работает в Усолье-Сибирском с 2017 года и является единственной организацией в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, а также Республике Бурятия, имеющей разрешения на проведение освидетельствования контейнеров-цистерн.

В рамках реализации инвестпроекта по расширению производственных мощностей участка по ремонту и обслуживанию контейнеров-цистерн «ТТС» намерено приобрести новое оборудование, а также отремонтировать и запустить в эксплуатацию дополнительный цех. Эти меры позволят увеличить количество ремонтируемых контейнеров-цистерн до 35-40 ежемесячно. При этом ожидается рост выручки предприятия на 25-30%, и, как следствие, — рост социальных взносов и налоговых отчислений. Также будет создано 10 новых рабочих мест.

Напомню, что территория опережающего развития «Усолье-Сибирское» была создана 2016 году. Для резидентов ТОР предусмотрены налоговые преференции, возможно предоставление земельных участков в аренду без торгов. Всего в Иркутской области действует четыре ТОРа — в Усолье-Сибирском, Тулуне, Черемхово и Саянске. В общей сложности на этих территориях насчитывается 23 резидента.

Иркутский производитель гидравлического оборудования стал 70-м участником нацпроекта «Производительность труда».

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Эффективность производства по выпуску гидроинструмента повысила иркутская компания «Энерпред» — она стала участником нацпроекта «Производительность труда». Предприятие является крупнейшим в своей отрасли в России, выпуская домкpaты и цилиндpы, прессы и трубогибы, насосы и насосные станции, спасательный и железнодорожный инструмент, оборудование для резьбовых соединений и подъёмно-транспортное оборудование — всего более полутора тысяч наименований.

Гидравлический гайковёрт от "Энерпред" © invest.irkobl.ru

Ручной гидравлический насос от "Энерпред" © invest.irkobl.ru

Ранее предприятие уже успешно осуществило модернизацию ряда производственных участков при помощи финансовой поддержки от государства — льготного займа Фонда развития промышленности. Парк предприятия пополнился современным оборудованием для производства и проведения испытаний. Это позволило увеличить технологические мощности и запустить новые производственные процессы.

Завод в Казачинско-Ленском районе достиг максимального уровня переработки древесины.

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В этом году на заводе «Русфорест Магистральный» запущен цех выпуска сухого строганного пиломатериала. На текущий момент это, пожалуй, один из самых востребованных видов продукции деревообработки, как в России, так и в зарубежных странах и максимальный уровень переработки древесины. Логично, что именно это направление выбрано как приоритетное для реализации. Особенность сухого строганного пиломатериала как раз в технологии производства. Промышленная термообработка обеспечивает плавную и постепенную сушку, что придаёт строганной продукции высокие эксплуатационные качества: надёжность, экологичность и долговечность. После завершения процесса строганные пиломатериалы готовы к монтажу, при этом можно не бояться усушки или деформации.

В Братске открылся новый цех по производству топливных пеллет. Объём вложений составляет 2,3 млрд рублей. С запуском цеха предприятие «Деком» может выпускать до 96 тыс. тонн пеллет в год. Инвестиционный проект в области освоения лесов «Развитие деревообрабатывающего производства полного цикла в г. Братске» включен в перечень приоритетных проектов России.

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Завод ООО «Саянскгазобетон» работает с 2011 года, в 2022 году тут запустили первый в Восточной Сибири завод силикатного кирпича.

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Новым достижением «Саянскгазобетона» стал силикатный блок. Его длина и ширина — 250 мм. Высота — 248 мм. Такой «кубик» весит 19,5 кг и заменяет сразу восемь условных кирпичей стандартного размера. Силикатный блок можно применять для возведения несущих конструкций, а также в качестве межквартирных перегородок при высотном домостроении. По словам производителей, силикатные изделия обладают хорошей звукоизоляцией, огнестойкие, выдерживают большие нагрузки.Также силикатный блок вполне может заменить традиционный кирпич при возведении перегородок.

Жилой дом из силикатного кирпича"Саянскгазобетона" © invest.irkobl.ru

В западной части России силикатные изделия давно пользуются большой популярностью. Сибирь — на очереди. Как говорят на заводе, процесс внедрения силиката идёт опережающими темпами.

В Зиминском районе открылся цех по производству куриного яйца.

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В Зиминском районе состоялось открытие нового промышленного птицеводческого цеха на базе птицефабрики яичного направления продуктивности СПК «Окинский». Птицефабрика завершила реализацию инвестиционного проекта по реконструкции птицеводческого цеха промышленного содержания кур-несушек. Благодаря реконструкции и расширению цеха количество птицы дополнительно увеличится ещё на 60 тыс. голов кур-несушек. До реконструкции в птицеводческом цехе содержалось около 32 тыс. птиц. Объем инвестиций на реконструкцию и модернизацию цеха составил 80 млн рублей. При этом стоит отметить, что производственное помещение для содержания и кормления птицы полностью укомплектовано оборудованием отечественного производства. Новые мощности птицеводческого цеха позволят птицефабрике дополнительно производить 25 млн штук куриного яйца в год.

Шелеховский завод компании «ИнКомПро», который выпускает продукцию из алюминия, подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

© invest.irkobl.ru

Иркутская область — один из основных поставщиков алюминиевого сырья в стране. Логичный следующий шаг в развитии этой отрасли — выпуск готовой высокотехнологичной продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос на алюминиевую упаковку, в том числе со стороны фармацевтической и парфюмерно-косметической отраслей, в условиях отсутствия доступа к зарубежным аналогам.

© invest.irkobl.ru

Команде предприятия удалось на четверть увеличить скорость производственных процессов на участке выпуска алюминиевой рондоли. Реальный экономический эффект от мероприятий нацпроекта к моменту завершения его активной фазы на заводе уже превысил 4 млн рублей. Выработка рондоли увеличилась с 3 до 6 тонн за смену.

© invest.irkobl.ru

Алюминиевая рондоль, выпуском которой занимается предприятие, — это заготовка для производства тубы или баллона для аэрозолей. Эта продукция высоко востребована в фармацевтической и парфюмерно-косметической областях. Рост производства упаковки из алюминия очень важен для укрепления технологического суверенитета страны.Помимо ускорения производственных процессов, команде предприятия удалось наладить выпуск туб из алюминия для упаковки медицинских и косметических средств. На эти цели потрачено 60 млн рублей.

В процессе производства тубы рондоль вырубают из алюминиевого листа, обжигают и без нагревания прессуют из рондоли тубу. Под высоким давлением (порядка 55 тонн/см²) алюминий меняет агрегатное состояние с твёрдого на жидкое и заполняет форму в прессе. Аналогичным образом производятся аэрозольные баллоны.

В Приангарье запустили новую линию по производству круассанов.

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В Иркутске предприятие ООО «Маффин» запустило в производство новую линейку сдобных хлебобулочных изделий из слоеного теста. Основным продуктом второй производственной очереди стал круассан. В прошлом году предприятие стало победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств. Данный вид поддержки стал возможным благодаря реализации в 2023 году на территории Приангарья регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Средства государственной поддержки в размере 10 млн рублей предприятие направило на приобретение оборудования для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. В частности, было приобретено оборудование для участка тестоприготовления, уникальная тестораскаточная машина и оборудование для упаковки готовой продукции. На новой технологической линии предприятие выпускает круассаны с четырьмя видами начинок: вареное сгущенное молоко, ванильно-сливочная, вишневая и шоколадная, а также печенья с различными вкусами. Новое оборудование позволит значительно расширить текущий ассортимент выпускаемой продукции.

«Иркутская маслосырбаза» начала выпуск нового продукта, а также в полтора раза ускорило выпуск колбасного сыра.

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Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» предприятие пищевой промышленности «Иркутская маслосырбаза» начало выпуск нового продукта — сырной копченой косички, а также в полтора раза ускорило выпуск колбасного сыра. Компания присоединилась к нацпроекту полгода назад. Раньше нп предприятии производили 120 килограммов сыра в неделю, была поставлена задача нарастить объёмы выпуска до одной тонны и с этим успешно справились.

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© invest.irkobl.ru

Модернизации гидроэлектростанций, которую Эн+ проводит по программе «Новая энергия» с 2007 года, позволила дополнительно увеличить выработку 20 млрд кВт*ч электроэнергии. Такой эффект сопоставим со строительством новой крупной ГЭС мощностью 300-400 МВт.

Братская ГЭС © invest.irkobl.ru

«Новая энергия» — это масштабный инвестиционный проект, начатый для повышения надёжности и эффективности гидроэлектростанций страны в перспективе развития регионов. Программа по модернизации ГЭС рассчитана до 2046 года. Инвестиции по программе до 2026 года с учётом ранее вложенных средств составляют 21 миллиард рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах — около 34 миллиардов рублей.

Новый гидроагрегат Иркутской ГЭС © invest.irkobl.ru

Во время технического перевооружения гидроагрегатов на Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС станции получили и продолжают получать новое оборудование с улучшенными техническими характеристиками. Например, за счёт более совершенного профиля лопаток новых рабочих колес и благодаря использованию современных материалов достигается более высокий коэффициент полезного действия (после модернизации максимально +8% к КПД). Это позволяет ГЭС вырабатывать больше «зелёной» энергии при том же объёме пропускаемой воды через гидротурбины ГЭС.

Машинный зал Усть-Илимской ГЭС © invest.irkobl.ru

Модернизация Усть-Илимской ГЭС © invest.irkobl.ru

Новое рабочее колесо Усть-Илимской ГЭС © invest.irkobl.ru

На ГЭС происходит не только обновление гидроагрегатов и производится замена рабочих колёс, также выполняется комплексная замена вспомогательного оборудования (замена маслонаполненных кабельных линий, замена воздушных выключателей на элегазовые, замена силовых трансформаторов) и др.

Усть-Илимская ГЭС © invest.irkobl.ru

К концу 2024 года накопленный итог дополнительной выработки электроэнергии после замены гидроагрегатов на ГЭС энергохолдинга превысит 20 миллиардов киловатт-часов. Это позволит частично заместить угольную генерацию в Иркутской области и Красноярском крае, предотвратив выбросы парниковых газов к концу 2024 года на уровне более 23 миллионов тонн CO2. Уже модернизированы 29 гидроагрегатов (к 2026 году дополнительно модернизируют ещё пять машин), дополнительная электроэнергия очень пригодится для доэлектрификации БАМа.

Усть-Илимская ГЭС © invest.irkobl.ru

По результатам программы «Новая энергия» сибирские ГЭС будут соответствовать лучшим мировым показателям. Немаловажно, что модернизация российской энергетики на 95% обеспечена отечественным оборудованием. Таким образом, масштабный инвестиционный проект Эн+ направлен не только на увеличение надёжности и сроков эксплуатации станций, но и позволяет обеспечить предприятия в сфере машиностроения крупными заказами на промышленное оборудование.

Усть-Илимская ГЭС © invest.irkobl.ru

Усть-Илимская ГЭС © invest.irkobl.ru

р.Ангара в Усть-Илимске © invest.irkobl.ru

Первые показатели месторождения Сухой Лог.

© invest.irkobl.ru

Компания «Полюс» опубликовала производственные результаты за первую половину 2024 года, в их числе и первые производственные результаты компании «Полюс Сухой Лог ». Одно из крупнейших неосвоенных золоторудных месторождений в мире расположено в Бодайбинском районе, в этом году началась его опытно-промышленная разработка.

© invest.irkobl.ru

Так сообщается, что в первом полугодии 2024 года «Полюс» завершил программу опережающей эксплуатационной разведки (ОЭР) месторождения Сухой Лог, выполнив бурение 91,4 км. Во втором полугодии 2024 года в рамках ОЭР компания планирует дополнительно пробурить 40 км на флангах месторождения. Так же продолжилось строительство подстанции «Витим» и энергосети 220 кВ, которые являются частью проекта по техническому присоединению Сухого Лога к существующим энергосетям. Продолжилось строительство прочих объектов инфраструктуры, таких как энергосети, дороги и топливный склад. Идёт работа по проектированию мостов и дорог вдоль трассы «Таксимо — Сухой Лог».

Начиная со второго полугодия 2024 года «Полюс» проводит опытные испытания руды Сухого Лога на Вернинской золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ). Сейчас добытую в рамках опытно-промышленной разработки руду складируют для последующей переработки. Согласно опубликованным данным за 1 полугодие в карьере Сухого Лога было добыто около 4,2 млн тонн руды.

О современной сибирской экономике читайте в статьях «Новая экономика Прибайкалья », «Новая экономика Прибайкалья (часть 2) », «Место действия Усть-Кут », «В Прибайкалье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов », «Алюминиевое будущее Тайшета », а также «Развитие Сибири (часть 6) » и «Развитие Сибири (часть 7) ».

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