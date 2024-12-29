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БАМ — это не только история, но и будущее и страны, и Иркутской области. В Приангарье весь 2024 год проходил под знаком празднования 50-летнего юбилея начала строительства грандиозной комсомольской стройки — Байкало-Амурской магистрали. В региональный план подготовки и проведения празднования было включено около 350 мероприятий по улучшению жизни в городах и посёлках магистрали, это строительство и ремонты больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта.

В Приангарье БАМ проходит через семь районов. Но основные точки — это Тайшет, Братск, Усть-Кут и посёлки Усть-Кутского района. Именно там состоялись концерты и главные праздничные мероприятия фестиваля искусств «Огни магистрали», чтобы их жители, работники железной дороги, могли ещё раз вспомнить о подвиге своих предшественников, построивших в непроходимой тайге стратегически важный объект.

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Байкало-Амурская магистраль является основным предприятием, где работают жители десятков городов и посёлков семи районов региона. В числе юбилейных мероприятий — строительство и капитальные ремонты больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта. Их общая стоимость превысила 20 миллиардов рублей. В Усть-Куте началось строительство средней школы № 7, продолжен капитальный ремонт стадиона «Водник». В Тайшетском районе капитально отремонтировано психиатрическое отделение Тайшетской районной больницы, строится школа на 1275 мест с бассейном, открыли новое здание Шелеховской участковой больницы и детский сад в Старом Акульшете . В Чунском районе по программе «Формирование современной городской среды» благоустроены общественные пространства в посёлках Чунский, Лесогорск, Октябрьский, Веселово, Новочунка. Начаты капитальные ремонты взрослой и детской поликлиник Чунской районной больницы. В Братском районе начались капитальные ремонты школы в Вихоревке, семи учреждений культуры и Дома спорта. В Нижнеилимском районе проведён капитальный ремонт краеведческого отдела Историко-художественного музея им. Академика М.К. Янгеля и культурно-досугового центра «Орфей». В Казачинско-Ленском районе провели капитальный ремонт детской школы искусств в посёлке Магистральный и ремонт Культурно-спортивного центра «Магистраль» в посёлке Улькан. В Усть-Илимском районе завершён капитальный ремонт двух детских садов и дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лидер».

Благоустройство п.Лесогорск © www.ogirk.ru

В десяти населённых пунктах, расположенных вдоль БАМа отремонтировано 35,8 километра дорог. На это из регионального бюджета направлено 679,7 миллионов рублей. Работы тоже были приурочены к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

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Юбилей БАМа отпраздновали 8 июля 2024 года. В этот день в 1974 году было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве магистрали, а уже 5 октября на станции Лена в городе Усть-Куте началось основное строительство магистрали на восток. Через пять лет первый поезд из Усть-Кута пришёл в Северобайкальск.

Северобайкальск © www.ogirk.ru

Одна из стратегических транспортных магистралей страны растянулась на 4287 км — от Тайшета до Советской Гавани. БАМ не только открыл второй железнодорожный выход к Тихому океану, но и обеспечил доступ к богатейшим месторождениям Сибири и Дальнего Востока. В наши дни грандиозный проект продолжается.

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Легендарный БАМ был построен в непроходимой тайге. Предстояло преодолеть 11 полноводных рек и семь горных хребтов. Основные работы разворачивались в зоне вечной мерзлоты, перепады температур от плюс 40 до минус 60. Из удобств — палатки и небольшие вагончики. Там, где техника не выдерживала и выходила из строя, люди справились со всеми испытаниями. Благодаря трудовому подвигу всех, кто ехал не только за запахом тайги, но и сделал свой вклад в будущее страны, появились мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения, которые составляют треть протяженности БАМа. Масштаб стройки впечатляет: на трассе пробито восемь тоннелей, построено 142 моста, более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков.

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Официальный старт второму этапу строительства магистрали БАМ 2.0 «Восточный полигон» (БАМ +Транссиб) дал Президент России. Десять лет назад, 8 июля 2014 года, на одном из ключевых участков Байкало-Амурской магистрали, перегоне Таксимо — Лодья, было уложено серебряное звено второго пути. За время реализации этого проекта в границах Восточно-Сибирской магистрали введено в эксплуатацию более 210 объектов, в их числе — свыше 200 км дополнительных главных путей, а также знаковый для дороги объект — новый Байкальский тоннель протяженностью 6,7 км. А к 20-летию ОАО «РЖД», 1 октября 2023 года, было завершено строительство второго главного пути на участке Тайшет — Тагул, что увеличило грузопоток, следующий в направлении Дальнего Востока.

Байкальский тоннель © www.ogirk.ru

В этом году на участках БАМа и Транссиба модернизировано 32 объекта инфраструктуры, из них 23 расположены на Байкало-Амурской магистрали. В частности, по северному ходу ВСЖД построено два разъезда, ещё два — реконструировано, построено 15 двухпутных вставок, уложены вторые пути на четырёх перегонах, а на пограничной станции Наушки в Бурятии завершилась реконструкция грузового терминала.

К примеру, в марте на БАМе был запущен новый разъезд на участке Дзелинда — Кирон. Общая протяженность вновь уложенных путей составила 2,9 км, там установлено восемь стрелочных переводов, 169 металлических опор контактной сети, более 60 км сетей сигнализации, централизации и блокировки.

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В апреле открыто движение поездов на разъезде, расположенном на участке Кирон — Ангоя (Бурятия), и новым вторым путям на перегонах Таковка — Небель (Иркутская область), Янчуй — Чуро (Бурятия). Общая протяженность вновь уложенных путей составила 29,8 км, установлено 15 стрелочных переводов, 861 опора контактной сети. По данным ВСЖД, открытие движения на этих объектах позволит увеличить провозную способность БАМа на участке Лена — Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов в год.

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Ещё одна станция, где в этом году завершилась реконструкция — Новая Чара.

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Как и полвека назад БАМ по-прежнему остаётся могучим ускорителем преобразований огромных территорий. Правда, сегодня эти территории живут не только благодаря ему, этому и посвящены последние публикации о юбилее БАМа.

За БАМ! (из личной коллекции) © www.ogirk.ru

Летопись Тайшета наполнена духом приключений, трудовых подвигов и промышленных свершений. Основанный в 1897 году как скромная станция на Транссибирской магистрали, он был обречён стать важным транспортным узлом на карте России. Несмотря на суровый климат, сюда с самого начала шёл нескончаемый поток людей, стремящихся покорить Сибирь, а также ссыльных. Станция быстро превратилась в посёлок, а затем и в город, притягивая к себе тех, кто искал новые возможности и приключения.

Тайшет © www.ogirk.ru

В 1940-е годы Тайшет пережил настоящий бум. Лесные массивы вокруг города стали источником сырья для деревообрабатывающей индустрии, начали строиться первые заводы и фабрики. Отсюда же берет начало и одна самых крупных железнодорожных магистралей в мире — БАМ. Словом, город рос и развивался, превращаясь из тихой станции в важный промышленный центр.

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Однако, настоящая трансформация Тайшета произошла уже в XXI веке. Алюминиевый завод, возведенный РУСАЛом, превратил город в один из столпов российской металлургии. Огромные цеха, новые жилые микрорайоны и спортивные площадки — все это стало символом нового этапа в жизни Тайшета. Город, который когда-то был всего лишь остановкой на пути, стал местом, где создается будущее.

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С начала пуска электролизёров на Тайшетском алюминиевом заводе в декабре 2021 года на предприятии происходило планомерное введение в эксплуатацию производственных мощностей 352 элекролизеров. И 30 сентября этого года произошло знаковое для предприятия событие: был запущен последний элекролизер. Это позволило вывести Тайшетский алюминиевый завод на полную производственную мощность. Также в уходящем году начала работать и анодная фабрика .

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В этом году РУСАЛ завершил строительство литейного производства в Тайшете, Енисейское управление Ростехнадзора подтвердило его соответствие проектным требованиям.

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«РУСАЛ» — не просто работодатель и налогоплательщик. Компания берёт на себя целый пакет обязательств по социально-экономическому развитию территории. С началом работы ТаАЗа в Тайшете начали реализовываться крупные социальные проекты . Так, летомм 2024 года открыл свои двери Центр спортивных единоборств «Сокол» . На средства компании в Тайшете построен Медицинский центр помощи и спасения, отремонтирован городской бассейн, начато строительство современного детского сада, ремонтируются дороги. А ещё компания активно помогает развитию среднего и высшего образования.

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© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

По региональной программе «Транспортный каркас Иркутской области» в этом году в Тайшете отремонтировано три участка дорог общей протяжённостью 2,6 км на улицах Партизанской, Андреева и Кирова. Из областного бюджета на это выделили 60 млн рублей, ещё 8,5 миллиона — из местного бюджета с участием компании РУСАЛ, который завершил капитальный ремонт дорог по улицам Горького и Индустриальная.

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В Тайшете теперь практикуется комплексный подход к развитию территории. В новом микрорайоне с активной застройкой строится и новая школа. Здесь убеждены, что в удобном для жизни городе будет оставаться молодёжь, создавать семьи, растить детей и вносить свой вклад в развитие города.

© www.ogirk.ru

Новая школа будет трёхэтажной, на 1275 мест. Площадь объекта составит 30 500 квадратных метров.

© www.ogirk.ru

Когда молодые люди уезжают учиться в другие города, вернуть их на малую родину, чтобы пригодились там, где родились, очень затруднительно. Нужны серьёзные аргументы, которых сегодня в городе объективно не хватает. Поэтому молодые тайшетцы, получив образование, зачастую остаются в Иркутске, Красноярске, Новосибирске или Москве.

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И очень важно, что в городе создаются условия для детей дома. Речь идёт главным образом о скором открытии в Тайшете филиала иркутского Политеха. Это даст возможность получать высшее образование не только местным жителям, но и молодёжи из близлежащих районов, это существенный задел на будущее по обеспечению запада региона инженерными кадрами.

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Для такой динамично развивающейся точки экономического роста, как Тайшет, подобный рывок важен вдвойне. Тайшету остро необходимо войти в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». На его реализацию в 2000 опорных населённых пунктах заложены огромные деньги — четыре с половиной триллиона рублей. Хотя и сейчас город успешно ищет инвестиции на своё развитие, как, например, на строительство нового канализационного коллектора.

© www.ogirk.ru

Значимым шагом в развитии территории станет строительство аэропортового комплекса, которое планирует провести компания «Сибирские Аэропорты» (входит в структуру РУСАЛ). Его проект представили в Тайшете минувшим летом. Место строительства определено, разработана проектная документация, идет ее приемка. Пропускная способность терминала составит 100 пассажиров в час, планируется, что в год аэропорт сможет обслуживать 68,6 тысячи человек в год. В аэропорту будет искусственная взлётно-посадочная полоса с асфальтобетонным покрытием.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Тайшет рождён железной дорогой. Эта станция — один из крупнейших транспортных узлов страны, через неё проходит Транссиб, идут локомотивы на Красноярск и Иркутск, проносятся «дальнобойные» поезда из Москвы во Владивосток, Улан-Батор и Пекин, отсюда уходит железная дорога в Абакан и здесь начинается БАМ.

© www.ogirk.ru

На станции Тайшет десятки путей и две сортировочных горки, на которых как косичку расплетают грузовые составы и собирают новые: каждые сутки — до 2 тысяч вагонов, но этих мощностей уже не хватает. Дорогу и станцию приходится расширять, прямо сейчас прокладывают новый путь, который позволит товарным поездам ускорить прохождение станции.

© www.ogirk.ru

На станции реконструирован грузовой терминал.

© www.ogirk.ru

В апреле на станции Тайшет завершилась реконструкция приёмо-отправочного парка, предназначенного для работы с тяжеловесными и длинносоставными грузовыми поездами. В ходе реализации проекта были удлинены 8 путей, их вместимость увеличилась на 129 вагонов. В рамках проведенных работ было уложено 14 стрелочных переводов, выполнен монтаж 8,5 км контактной сети с установкой 125 новых опор. После завершения реконструкции приёмо-отправочного парка, запланированного в 2025 году, будет обеспечена возможность беспрепятственного приёма, формирования и отправления тяжеловесных поездов составностью 100 вагонов. В том числе поездов, следующих в направлении портов Дальнего Востока, весом 7,1 тыс. тонн.

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Тайшет — крупный сортировочный узел, грузы уходят отсюда в четырёх направлениях, и одно из них в Абакан.

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59 лет назад, 9 декабря 1965 года, подписан акт о сдаче в постоянную эксплуатацию электрифицированной железнодорожной линии Абакан — Тайшет. Дорогу Абакан-Тайшет нарекли «трассой мужества», ведь на трассе, протяжённостью 647 км, было возведено 725 искусственных сооружений, среди них: 258 мостов, 5 виадуков и 9 тоннелей общей длиной 10 километров.

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Сегодня дорога работает на пределе своих возможностей. В 2021 году на трассе началось строительство вторых путей. В 2024 году в Тайшетском районе эта работа ведётся от станции Тагул до станции Тарбинская. Это большой и очень сложный участок с множеством искусственных сооружений. Большие и маленькие мосты и мосточки, различного диаметра водопропускные трубы. Всё приходится реконструировать.

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На участке Тагул-Запань самым сложным остаётся Тимирязевский подъем и расположенные на нём искусственные сооружения. В конце сентября 2023 года был запущен участок от станции Тагул до Тайшета. Теперь строители ТрансСтрой-Пути трудятся на участке от Тагула в сторону Абакана. На реке Бирюса трудятся строители «Мостоотряда № 15». У них сложная задача — возвести мост для вторых путей.

Строительство второго железнодорожного моста через Бирюсу © www.ogirk.ru

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Я уже рассказывал как тюменские специалисты строят новую инфраструктуру России , но на БАМе тюменским мостостроевцам тоже есть работа.

Её промежуточные результаты опубликованы в моей статье Фотофакты: строительство БАМ-2 .

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Тюменский «Мостострой-11» участвует в реализации этого проекта в качестве подрядчика. Специалисты компании строят 278 искусственных сооружений общей длиной 8500 метров на 46 перегонах Байкало-Амурской магистрали в трех субъектах РФ: Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия). За 2022-2023 г. завершено возведение 146 искусственных сооружений, еще 132 — планируется закончить до конца 2024 года.

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© www.ogirk.ru

Всего же, подрядные организации, оперативное управление над которыми осуществляет команда АО «Мостострой-11» строят в рамках БАМ-2 942 объекта транспортной инфраструктуры, примерно пополам мосты и трубы.

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Важной вехой в развитии БАМа является дальнейшее развитие Пеледуйского энергокольца.

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В начале года в Иркутской области введена в строй и поставлена под напряжение 500-километровая высоковольтная линия «Усть-Кут — Нижнеангарская» — первый этап работ по электроснабжению Восточного полигона железных дорог . Новая ЛЭП обеспечила дополнительную мощность для БАМа и Транссиба, подключены к сетям промышленные предприятия и объекты инфраструктуры — нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», золоторудное месторождение «Сухой Лог», Ковыктинское газоконденсатное месторождение и многие другие. Запуск новой высоковольтной линии электропередачи — это возможности для развития нефтегазовой, металлургической, лесной промышленности и других сфер, а также Приангарья в целом. Объём инвестиций в первый этап составил более 160 млрд руб., стоимость работ по второму этапу примерно в 250 млрд руб.

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Правительством России в мае 2024 года принято решение по запуску третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Он рассчитан до 2035 года и будет ещё больше способствовать увеличению провозной способности этих магистралей.

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БАМ — это не просто железная дорога. Это история, культура и народная память, важный символ сплочённости и трудовой самоотдачи, любви к Родине. События в мире показывают, что БАМ оказался для России своевременным решением, он способствует созданию сильной и независимой экономики страны.

Продолжение следует…

Ещё больше о современной сибирской экономике читайте в статьях

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