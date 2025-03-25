ЧКПЗ построил и запустил в работу закалочно-отпускной комплекс

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Специалисты Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) построили и запустили в работу гигантский закалочно-отпускной комплекс (ЗОК), который поможет повысить производительность и освоить изготовление новой продукции. Комплекс предназначен для термической обработки изделий. Тщательно просчитанная и протестированная технология обеспечивает идеальный баланс механических свойств стали — она становится более твёрдой, прочной и долговечной, при этом отсутствует хрупкость и чрезмерная пластичность.

ЗОК ЧКПЗ — один из крупнейших в России: более 75 метров в длину и около 15 метров в ширину. Он состоит из двух печей, закалочной ванны и транспортной системы, обеспечивающей движение изделий на поддонах через печи и ванну, а также возврат пустых поддонов на исходную позицию.

Комплекс оснащен рекуператорами дымовых газов. За счет отбора тепла у дымовых газов они подогревают воздух, идущий на горелки, повышая энергоэффективность за счет экономии газа. Комплекс полностью автоматизирован, рабочие осуществляют только загрузку и разгрузку изделий.

Еще одно преимущество ЗОК — беспрецедентно высокие производственные показатели. Производительность по массе обрабатываемых изделий — 8 тонн в час. Это в четыре раза больше, чем в стандартных ЗОК. Комплекс экологичен и соответствует всем требованиям природоохранного законодательства.

«По нашим проектам структурные подразделения и подрядные организации занимались бетонированием фундамента ЗОК, изготовлением металлоконструкций, трубопроводов, футеровкой печей, монтажом системы управления и сложных механизмов. Обычно такое оборудование заказывают у специализированных организаций, но благодаря накопленному опыту и компетенциям то, что казалось невероятным, воплотилось в жизнь и успешно работает, а наши рабочие и специалисты приобрели бесценный практический опыт по созданию новых средств производства», — рассказывает начальник службы технологического оборудования ЧКПЗ Антон Дерябин.

Новый закалочно-отпускной комплекс дает ЧКПЗ преимущество не только в объеме выпуска изделий. Выросли и их габариты: ранее максимальный размер изделия ограничивался поддоном 1200×600мм и высотой до 600мм. Новый ЗОК предлагает поддон размером 1800×800мм и с высотой изделий до 800мм, что позволяет расширить номенклатуру и ассортимент производимой продукции.

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