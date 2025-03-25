Калининградская компания «ЦТС» (GS Group) запустила полномасштабное производство ноутбуков

© www.cnews.ru Компания «ЦТС» (АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы»), входящая в холдинг GS Group, начала полный цикл сборки ноутбуков с производительностью 1 устройство за 2,5 минуты. Инвестиции в модернизацию производства составили 182 млн рублей.

На предприятии организован полный производственный процесс: от монтажа печатных плат до тестирования, сборки и упаковки готовых устройств. Мощности завода позволяют выпускать до 600 ноутбуков в сутки.

Первым клиентом «ЦТС» стало ООО «ЛНПО Позитрон». До конца марта 2025 года компания планирует отгрузить 4,5 тысячи корпоративных ноутбуков «ПРОКСИМА 15», включенных в реестр Минпромторга РФ.

Характеристики ноутбука:

Металлический корпус с алмазной огранкой

Вес — 1,7 кг

Автономная работа — более 7 часов

По словам генерального директора «ЦТС» Дмитрия Фомичева, в модернизацию производства было вложено 182 млн рублей. Помимо сборки ноутбуков, холдинг самостоятельно производит упаковку на «Первой картонажной фабрике"(также в составе GS Group).

«ЦТС» — часть инновационного кластера «Технополис GS» в Калининградской области. С 2008 года предприятие специализируется на контрактном производстве электроники, включая:

Бытовую технику

Оборудование для ЖКХ и систем безопасности

Приемные устройства для телекоммуникационных компаний

Производственная площадка занимает 13 000 кв. м. С 2018 года завод выпускает материнские платы для российских производителей, включая сложные решения на базе процессоров Intel и AMD

В мае 2024 года GS Group запустил в России производство по модели ODM (Original Design Manufacturer), что позволяет компании не только изготавливать технику, но и разрабатывать собственные конструкторские решения.

Этот шаг укрепляет позиции «ЦТС» как одного из ключевых игроков на рынке отечественной электроники.

https://t.me/gs...up_official/961

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