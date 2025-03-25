Калининградская компания «ЦТС» (GS Group) запустила полномасштабное производство ноутбуков

Калининградская компания «ЦТС» (GS Group) запустила полномасштабное производство ноутбуковСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На предприятии организован полный производственный процесс: от монтажа печатных плат до тестирования, сборки и упаковки готовых устройств. Мощности завода позволяют выпускать до 600 ноутбуков в сутки.
Первым клиентом «ЦТС» стало ООО «ЛНПО Позитрон». До конца марта 2025 года компания планирует отгрузить 4,5 тысячи корпоративных ноутбуков «ПРОКСИМА 15», включенных в реестр Минпромторга РФ.
Характеристики ноутбука:
Металлический корпус с алмазной огранкой
Вес — 1,7 кг
Автономная работа — более 7 часов
По словам генерального директора «ЦТС» Дмитрия Фомичева, в модернизацию производства было вложено 182 млн рублей. Помимо сборки ноутбуков, холдинг самостоятельно производит упаковку на «Первой картонажной фабрике"(также в составе GS Group).
«ЦТС» — часть инновационного кластера «Технополис GS» в Калининградской области. С 2008 года предприятие специализируется на контрактном производстве электроники, включая:
Бытовую технику
Оборудование для ЖКХ и систем безопасности
Приемные устройства для телекоммуникационных компаний
Производственная площадка занимает 13 000 кв. м. С 2018 года завод выпускает материнские платы для российских производителей, включая сложные решения на базе процессоров Intel и AMD
В мае 2024 года GS Group запустил в России производство по модели ODM (Original Design Manufacturer), что позволяет компании не только изготавливать технику, но и разрабатывать собственные конструкторские решения.
Этот шаг укрепляет позиции «ЦТС» как одного из ключевых игроков на рынке отечественной электроники.
https://t.me/gs...up_official/961
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Bionysheva_Elena
25.03.2520:20:17