ОДК наладила серийное производство деталей для малоэмиссионных камер сгоранияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) наладила серийное производство деталей для малоэмиссионных камер сгорания, используемых в индустриальных двигателях. Производственный процесс организован на самарском предприятии ОДК-Кузнецов с применением аддитивных технологий.
На предприятии освоили 3D-печать компонентов для двигателя НК-36СТ. Эта технология уже прошла все необходимые испытания и внедрена в серийное производство. Использование малоэмиссионных камер сгорания позволяет значительно снизить вредные выбросы двигателей в окружающую среду.
В производственном процессе применяются методы прямого и селективного лазерного выращивания, что позволило сократить трудоемкость изготовления деталей и повысить коэффициент использования материала. Особое внимание уделяется использованию отечественных материалов — в производстве задействованы новые виды порошковых сплавов, включая никелевые композиции.
Предприятие ОДК-Кузнецов подтверждает статус одного из ведущих промышленных центров России, где передовые производственные технологии, включая аддитивное производство, успешно применяются в серийном выпуске продукции.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
ОДК автоматизирует контроль качества деталей авиационных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила новый способ...ацию и определение годности изделия согласно нормативной документации.
-
ОДК повысит мощность энергоснабжения столицы Якутии
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит два газотурб...ОДК-Авиадвигатель» на базе газотурбинных двигателей ПС-90ГП-25А.
-
ОДК открыла Центр конструкторских разработок в области двигателестроения
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха открыла в Самаре...кой перспективных силовых установок для авиации, космоса и энергетики.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena