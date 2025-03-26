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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) наладила серийное производство деталей для малоэмиссионных камер сгорания, используемых в индустриальных двигателях. Производственный процесс организован на самарском предприятии ОДК-Кузнецов с применением аддитивных технологий.

На предприятии освоили 3D-печать компонентов для двигателя НК-36СТ. Эта технология уже прошла все необходимые испытания и внедрена в серийное производство. Использование малоэмиссионных камер сгорания позволяет значительно снизить вредные выбросы двигателей в окружающую среду.

В производственном процессе применяются методы прямого и селективного лазерного выращивания, что позволило сократить трудоемкость изготовления деталей и повысить коэффициент использования материала. Особое внимание уделяется использованию отечественных материалов — в производстве задействованы новые виды порошковых сплавов, включая никелевые композиции.

© t.me

Предприятие ОДК-Кузнецов подтверждает статус одного из ведущих промышленных центров России, где передовые производственные технологии, включая аддитивное производство, успешно применяются в серийном выпуске продукции.

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