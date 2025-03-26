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termometrix 26 марта 2025, 16:50 154 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Омской области открыт новый свиноводческий комплекс

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 © omsk-news.net

Свиноводческое подразделение компании «Омский бекон» завершило реконструкцию двух зданий на участке воспроизводства в рамках инвестиционного проекта, направленного на расширение производственных мощностей. Это нововведение позволит увеличить объем продукции до 30 тысяч тонн в год. Обновленные корпуса оснащены современными автоматическими системами содержания животных и полностью соответствуют актуальным технологическим и санитарным требованиям.

В марте на обновленный участок воспроизводства поступила первая партия ремонтного молодняка в количестве 490 голов. Как ожидается, в течение полугода ожидается поступление еще семи партий животных. В результате единовременное содержание составит 3 100 голов.

По словам директора предприятия «Омский бекон» Николая Букулиты, на новые площадки поголовье поступает с участка откорма производственного комплекса «Чунаевский-1». Каждая партия проходит адаптацию и подготовку, первый опорос ожидается в октябре. Таким образом, уже в следующем году предприятие сможет реализовывать поголовье с двух производственных площадок ПК «Чунаевский». Общий объем реализации достигнет 30 тыс. тонн в год.

Стоит отметить, что в рамках первого этапа инвестиционного проекта на «Омском беконе» были построены станция искусственного осеменения и племенной репродуктор. На этих мощностях предприятие уже более пяти лет успешно выращивает поголовье новой генетики.

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Источник: meatinfo.ru

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модернизация, животноводство, АПК, Омская область
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    26.03.2518:01:12

    «Для увеличения производства свинины нужны инвестиции на уровне 260 млрд рублей"

    https://www.agr...60-mlrd-rubley/

    2023 г.

    В целом проект ГК «АгроПромкомплектации» в Рязанской области предполагает строительство пяти новых автоматизированных свиноферм на 80 тыс. голов каждая и вспомогательных объектов. Общая стоимость проекта 26 млрд рублей.

    Чем больше таких объектов,тем лучше для страны!

    У России огромный и доступный энергетический потенциал, огромная свободная территория для кормления скота растительными продуктами, белками и аминокислотами, и животноводство необходимо развивать. Для этого есть все необходимые условия.

    Также следует развивать экспорт мясной продукции. Китай, Индия, Африка и другие континенты являются практически гигантскими рынками сбыта мяса, в том числе свинины. Также внутренний рынок свинины может увеличить производство, у него также есть потенциал роста.

    Отредактировано: termometrix~11:14 27.03.25
    #1298995
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