В Омской области открыт новый свиноводческий комплекс

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Свиноводческое подразделение компании «Омский бекон» завершило реконструкцию двух зданий на участке воспроизводства в рамках инвестиционного проекта, направленного на расширение производственных мощностей. Это нововведение позволит увеличить объем продукции до 30 тысяч тонн в год. Обновленные корпуса оснащены современными автоматическими системами содержания животных и полностью соответствуют актуальным технологическим и санитарным требованиям.

В марте на обновленный участок воспроизводства поступила первая партия ремонтного молодняка в количестве 490 голов. Как ожидается, в течение полугода ожидается поступление еще семи партий животных. В результате единовременное содержание составит 3 100 голов.

По словам директора предприятия «Омский бекон» Николая Букулиты, на новые площадки поголовье поступает с участка откорма производственного комплекса «Чунаевский-1». Каждая партия проходит адаптацию и подготовку, первый опорос ожидается в октябре. Таким образом, уже в следующем году предприятие сможет реализовывать поголовье с двух производственных площадок ПК «Чунаевский». Общий объем реализации достигнет 30 тыс. тонн в год.

Стоит отметить, что в рамках первого этапа инвестиционного проекта на «Омском беконе» были построены станция искусственного осеменения и племенной репродуктор. На этих мощностях предприятие уже более пяти лет успешно выращивает поголовье новой генетики.

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