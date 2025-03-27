Произвели модернизацию станка ULTRATHERM через 8 лет эксплуатации 24/7

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведена модернизация портала станка ULTRATHERM MTRP-1530, 2017 г. в.

Этот станок один из наших первенцев, работает на котельном заводе Барнаула уже 8 лет в режиме 24/7. Нашел даже про него пост от 2017 года ))) https://sdelanounas.ru/blogs/93199/#cut

После покупки котельным заводом нашего более современного станка встал вопрос о техобслуживании и модернизации первого станка. Как всегда наши специалисты рядом и в течение недели произвели полную модернизацию портала станка. Теперь станок проработает еще 8 лет минимум !

Модернизация включает в себя работы по замене всей электрики и электроники портала станка, установку профессионального промышленного контроллера SPM-7. В процессе проведения вышеуказанных работ также была произведена дефектовка других узлов станка.

Компания «СПИКОМ» также осуществляет модернизацию станков любых мировых производителей. Если ваш станок превратился в груду железа, например из-за отстутствия комплектующих на рынке, то мы вдохнем новую жизнь в станок на основе своей элементной базы.

Производитель станков лазерной, плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈