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27 марта 2025, 14:03 65 Группа Компаний "СПИКОМ" - российский производитель станков лазерной и плазменной резки металла™ ⇒ Модернизация

Произвели модернизацию станка ULTRATHERM через 8 лет эксплуатации 24/7

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Специалистами ГК «СПИКОМ» произведена модернизация портала станка ULTRATHERM MTRP-1530, 2017 г. в.

Этот станок один из наших первенцев, работает на котельном заводе Барнаула уже 8 лет в режиме 24/7. Нашел даже про него пост от 2017 года ))) https://sdelanounas.ru/blogs/93199/#cut

После покупки котельным заводом нашего более современного станка встал вопрос о техобслуживании и модернизации первого станка. Как всегда наши специалисты рядом и в течение недели произвели полную модернизацию портала станка. Теперь станок проработает еще 8 лет минимум !

Модернизация включает в себя работы по замене всей электрики и электроники портала станка, установку профессионального промышленного контроллера SPM-7. В процессе проведения вышеуказанных работ также была произведена дефектовка других узлов станка.

Компания «СПИКОМ» также осуществляет модернизацию станков любых мировых производителей. Если ваш станок превратился в груду железа, например из-за отстутствия комплектующих на рынке, то мы вдохнем новую жизнь в станок на основе своей элементной базы.

Производитель станков лазерной, плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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Источник: www.ультратерм.рф

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  • Нет аватара nrg77
    28.03.2508:44:19

    Станок проработал 8 лет — вот это уже показатель    

    Успехов вам !

    #1299063
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