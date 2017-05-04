Монтаж портальной машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP на котельном заводе «Энергосталь»
Специалистами предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» был произведен монтаж и пуско-наладочные работы портальной машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP-1530 на котельном заводе «ЭНЕРГОСТАЛЬ» в г. Барнаул. Портальная машина была изготовлена нашим предприятием в следующей комплектации: разборная рама станка, представляющая собой замкнутый четырехугольник с встроенными каналами вентиляции и размещенными на ней направляющими, защитными кожухами
Автоматическая система регулировки высоты резака (torch height control — THC) собственной разработки предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» в базовой комплектации (по напряжению на дуге) позволила котельному заводу производить вырезку отверстий в коллекторах водогрейных котлов, на что раньше уходило длительное время.
Портальные машины ULTRATHERM MTRP производятся проектно-производственным предприятием «СПИКОМЭНЕРГО». Нашу продукцию выгодно отличают от любой представленной в России импортной техники следующие факторы:
+ Все машины разрабатываются собственным конструкторским отделом предприятия.
+ Производство компании располагается в России (Алтайский край, г. Барнаул).
+ Возможно проектирование и последующее изготовление портальных машин под любые требования Клиента.
Преимущества портальных машин серии ULTRATHERM MTRP:
+ Зубчатая рейка расположена зубьями вниз (долговечность, нет попадания пыли, шлака, брызг металла);
+ Система компенсации неровности рейки (точность перемещений, необслуживаемый узел);
+ Автопоиск металла;
+ Автоматическая система регулировки высоты резака (torch height control — THC) собственной разработки и изготовления в базовой комплектации (по напряжению на дуге);
+ Встроенная библиотека деталей с возможностью проектирования под конкретные нужды заказчика;
+ Рама станка изготовлена из высокопрямолинейных профильных труб, что придает жесткость конструкции и исключает вибрации;
+ Разборная рама станка представляет собой замкнутый четырехугольник (нет необходимости в анкерном креплении, устанавливается на любую поверхность в цехе);
+ Раздельная система вентиляции раскроечного стола;
+ Лазерное позиционирование резака, плазмотрона;
+ Сенсорный 10-ти дюймовый монитор (удобство ввода данных, отличная читаемость);
+ Терминал ЧПУ смонтирован на портале и представляет собой контроллер ЧПУ и персональный компьютер со связью по сети интернет (исключены сбои, нет влияния высокочастотных помех, смонтировано в одном корпусе со степенью защиты IP54, удобство в работе оператора);
+ Персональный компьютер имеет сеть Wi-Fi (подключения клавиатуры для составления G кода прямо на стойке ЧПУ);
+ Аварийные индуктивные датчики расположены на всех конечных положениях портала (исключен выход портала за зону резания);
+ Все провода уложены в кабель каналы;
+ Программный поворот разрезаемого листа;
+ Компенсация ширины реза;
+ Высокоточные рельсовые напрявляющие Hiwin;
+ На раме установлены подножки с антискользящим рифленым покрытием из алюминия для удобной выгрузки порезанных деталей;
+ Перемещение портала осуществляется посредством джойстика.
04.05.1720:42:05