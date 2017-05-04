Монтаж портальной машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP на котельном заводе «Энергосталь»



Портальная машина ULTRATHERM MTRP на раме

Специалистами предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» был произведен монтаж и пуско-наладочные работы портальной машины плазменной резки ULTRATHERM MTRP-1530 на котельном заводе «ЭНЕРГОСТАЛЬ» в г. Барнаул. Портальная машина была изготовлена нашим предприятием в следующей комплектации: разборная рама станка, представляющая собой замкнутый четырехугольник с встроенными каналами вентиляции и размещенными на ней направляющими, защитными кожухами и т. п. Раскроечный стол специалисты котельного завода решили изготовить собственными силами.

Автоматическая система регулировки высоты резака (torch height control — THC) собственной разработки предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» в базовой комплектации (по напряжению на дуге) позволила котельному заводу производить вырезку отверстий в коллекторах водогрейных котлов, на что раньше уходило длительное время.



Вырезка отверстий в коллекторе на портальной машине ULTRATHERM MTRP

Портальные машины ULTRATHERM MTRP производятся проектно-производственным предприятием «СПИКОМЭНЕРГО». Нашу продукцию выгодно отличают от любой представленной в России импортной техники следующие факторы:

+ Все машины разрабатываются собственным конструкторским отделом предприятия.

+ Производство компании располагается в России (Алтайский край, г. Барнаул).

+ Возможно проектирование и последующее изготовление портальных машин под любые требования Клиента.



Цех производства портальных машин серии ULTRATHERM MTRP предприятия "СПИКОМЭНЕРГО"

Преимущества портальных машин серии ULTRATHERM MTRP:

+ Зубчатая рейка расположена зубьями вниз (долговечность, нет попадания пыли, шлака, брызг металла);

+ Система компенсации неровности рейки (точность перемещений, необслуживаемый узел);

+ Автопоиск металла;

+ Автоматическая система регулировки высоты резака (torch height control — THC) собственной разработки и изготовления в базовой комплектации (по напряжению на дуге);

+ Встроенная библиотека деталей с возможностью проектирования под конкретные нужды заказчика;

+ Рама станка изготовлена из высокопрямолинейных профильных труб, что придает жесткость конструкции и исключает вибрации;

+ Разборная рама станка представляет собой замкнутый четырехугольник (нет необходимости в анкерном креплении, устанавливается на любую поверхность в цехе);

+ Раздельная система вентиляции раскроечного стола;

+ Лазерное позиционирование резака, плазмотрона;

+ Сенсорный 10-ти дюймовый монитор (удобство ввода данных, отличная читаемость);

+ Терминал ЧПУ смонтирован на портале и представляет собой контроллер ЧПУ и персональный компьютер со связью по сети интернет (исключены сбои, нет влияния высокочастотных помех, смонтировано в одном корпусе со степенью защиты IP54, удобство в работе оператора);

+ Персональный компьютер имеет сеть Wi-Fi (подключения клавиатуры для составления G кода прямо на стойке ЧПУ);

+ Аварийные индуктивные датчики расположены на всех конечных положениях портала (исключен выход портала за зону резания);

+ Все провода уложены в кабель каналы;

+ Программный поворот разрезаемого листа;

+ Компенсация ширины реза;

+ Высокоточные рельсовые напрявляющие Hiwin;

+ На раме установлены подножки с антискользящим рифленым покрытием из алюминия для удобной выгрузки порезанных деталей;

+ Перемещение портала осуществляется посредством джойстика.