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27 марта 2025, 14:18 1852 Ротоснаб™ ⇒ Производство

Ротоснаб представил отечественный аналог уличного ковера: импортозамещение на практике.

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 © t.me

После ухода датской компании AVK и других зарубежных производителей с российского рынка возникла реальная потребность в качественных отечественных аналогах. В ответ на этот вызов, Ротоснаб разработал и выпустил новый продукт — уличный ковер с опорной плитой.

Что такое уличный ковер? Уличный ковер — это специальное покрытие, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа к подземным коммуникациям, водопроводным и газовым линиям.

 © t.me

Какие преимущества отечественного уличного ковера?

Качество материалов: крышка ковера выполнена из чугуна, а корпус — из армированного полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Устойчивость и надежность: рёбра жесткости в конструкции корпуса обеспечивают стойкость и прочность изделия, а термостойкость (до 250 градусов Цельсия) делает его идеальным для эксплуатации в экстремальных температурных условиях.

Удобство в эксплуатации: опорная плита с фиксатором гарантирует стабильность и устойчивость даже на слабых грунтах, расширяя область применения ковера.

Экологичность: использованные материалы подходят для вторичной переработки, что делает продукт экологически безопасным.

 © t.me

Ротоснаб проделал значительную работу по разработке и производству уличного ковера, что позволило не только создать конкурентоспособный продукт, но и снизить зависимость от иностранных производителей, обеспечив российский рынок качественным аналогом.

 © t.me

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Источник: t.me

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импортозамещение, уличный ковер с нерегулируемой плитой, отечественный аналог, российское производство, изделие из пластика и чугуна
  • Нет аватара memoryes_
    28.03.2505:15:50

    Импортозамещение рулит!

    #1299061
    • Нет аватара Sweet
      28.03.2508:49:46

      Такое производство реально в гараже даже организовать, матрицу для стекловолокна можно использовать даже деревянную, но эту деталь я бы отдал на контрактное производство именно той фирме которая конкретно изготавливает изделия из стекловолокна, что там еще остается…чугунная крышка?)))

      В гараже бы просто производил сборку этих 2-х деталей, хотелось бы узнать цену этого ковера конечно

      #1299065
      • Комментарий удален
      • Нет аватара smm-rotosnab
        28.03.2510:53:30

        Смотрите, в гараже это будет невозможно. Например, для армированного полиамида и стекловолокна используются термопластавтоматы, которые формируют детали при высоких температурах и давлении. В гаражных условиях такие температуры и давления создать невозможно, и без этого оборудования вы не получите нужное качество.

        Для производства армированного полиамида требуется прецизионное оборудование для создания пресс-форм, которое должно обеспечивать точность в миллиметрах. Для стекловолокна используются станки для намотки и армирования, которые невозможно заменить на простое оборудование.

        Что касается чугунной крышки, её производство требует точных литьевых форм и высокоточную обработку металла, чтобы обеспечить нужные параметры прочности и износостойкости. Это также невозможно без специализированных станков.

        Мы изготавливаем ковер с использованием таких технологий, которые гарантируют качество, долговечность и точность. Надеемся, это помогает понять, почему наш способ производства отличается от гаражного и почему он более эффективен для обеспечения долговечности и качества изделия!

        #1299078
  • Нет аватара AGP
    28.03.2514:33:50

    Скажите пожалуйста, а почему ковёр написан без буквы «Ё», и почему ковер это не колодец с крышкой. Или это мне одному интересно?

    #1299101
    • Нет аватара omap
      28.03.2515:57:26

      Сам я не знаю если честно, но предполагаю, что это не «ковЁр», а «кОвер» от английского «cover». На самом деле интереснее всего почему простейший кусок пластика покупался заграницей. Кусок пластика именно простейший, поскольку даже на представленных фотографиях видна шершавая поверхность, а задний фон некоторых фотографий представляет собой пыльный склад с каким-то мусором, наваленным кучами. Вряд ли прецезионные детали производятся в таком бардаке. Хотя, что я в этом понимаю…

      #1299104
  • Нет аватара exVHM.ru
    28.03.2517:21:51

    После ухода датской компании AVK и других зарубежных производителей с российского рынка возникла реальная потребность в качественных отечественных аналогах

    а те что были Российские — фу… из Дании возить куски пластика и чугуна — выгоднее…

    И много еще каких в России делается

    В то же время хочу сказать что полазал по сайту Ротоснаб - много чего интересного делают. Видно что ребята стараются делать на совесть. Удачи им!

    Отредактировано: exVHM.ru~17:24 28.03.25
    #1299111
    • Нет аватара smm-rotosnab
      28.03.2517:40:03

      Спасибо большое, очень ценим ваши слова! Мы действительно стараемся делать качественные продукты. Занимаемся производством пресс-форм и пластиковых изделий, работаем на заказ, а также выпускаем продукцию под собственным брендом. Этот кОвер — один из наших импортозамещающих продуктов. Помимо него импортозаместили кран шаровый, всасывающий фильтр, автоматические поилки для скота и многое другое. И на этом не собираемся останавливаться)

      Отредактировано: smm-rotosnab~17:44 28.03.25
      #1299114
  • Kolyda Kolyda
    28.03.2522:15:32

    Что такое уличный ковер? Уличный ковер — это специальное покрытие, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа к подземным коммуникациям, водопроводным и газовым линиям.

    Честно признаться так и не понял зачем эта штуковина с чугунной крышкой нужна. Судя по фото длина изделия порядка 400 мм. Неужели газовые, водопроводные коммуникации прокладывают на столь малой глубине?

    Не поленился поискал в Яндексе. Так там этих коверов десятки типов под разные задачи. Интересно какие из них будут производить в Ротоснабе?

    #1299128
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