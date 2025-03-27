Ротоснаб представил отечественный аналог уличного ковера: импортозамещение на практике.

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После ухода датской компании AVK и других зарубежных производителей с российского рынка возникла реальная потребность в качественных отечественных аналогах. В ответ на этот вызов, Ротоснаб разработал и выпустил новый продукт — уличный ковер с опорной плитой.

Что такое уличный ковер? Уличный ковер — это специальное покрытие, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа к подземным коммуникациям, водопроводным и газовым линиям.

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Какие преимущества отечественного уличного ковера?

Качество материалов: крышка ковера выполнена из чугуна, а корпус — из армированного полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Устойчивость и надежность: рёбра жесткости в конструкции корпуса обеспечивают стойкость и прочность изделия, а термостойкость (до 250 градусов Цельсия) делает его идеальным для эксплуатации в экстремальных температурных условиях.

Удобство в эксплуатации: опорная плита с фиксатором гарантирует стабильность и устойчивость даже на слабых грунтах, расширяя область применения ковера.

Экологичность: использованные материалы подходят для вторичной переработки, что делает продукт экологически безопасным.

© t.me

Ротоснаб проделал значительную работу по разработке и производству уличного ковера, что позволило не только создать конкурентоспособный продукт, но и снизить зависимость от иностранных производителей, обеспечив российский рынок качественным аналогом.

© t.me

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