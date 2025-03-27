Российские биотехнологи открыли уникальную синергию штаммов для разработки заквасочных культур

Благодаря новому исследованию синергии штаммов в сфере биотехнологий российские ученые разработали новую заквасочную культуру для производства творога методом флотации.

Ключевым аспектом разработки стал селективный подбор штаммов с преобладанием мезофильных лактококков, ответственных за формирование ароматических соединений и сливочного вкусового профиля. Во время исследования определено, что при взаимодействии с термофильными микроорганизмами, эти лактококки продуцируют экзополисахариды, играющие важную роль в формировании структуры калье.

Благодаря передовым технологическим возможностям НИЦ ППиФ, специалисты холдинга ГК «СОЮЗСНАБ» смогли провести сложный селекционный процесс, работая с широким спектром питательных сред, включая жидкие и плотные. Функционал синергии демонстрирует потенциал для повышения эффективности производства творога, особенно в условиях повышенного спроса на отечественные решения.

Уникальная комбинация микроорганизмов обеспечивает формирование плотного и когезивного сгустка, что позволяет минимизировать потери белка при синерезисе и тепловой обработке. Газообразование, обусловленное молочнокислой микрофлорой, обеспечивает эффективную флотацию сгустка. Разработка позволяет значительно снизить потери белка и жира при производстве творога методом флотации, повышая выход готового продукта.

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