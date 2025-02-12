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12 февраля 2025, 12:11 29 ГК «СОЮЗСНАБ»™ ⇒ Агропром и пищевая промышленность

В России создали уникальный продукт для китайского рынка — молочное безалкогольное шампанское

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Специалисты НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ» по запросу крупнейшего китайского производителя кисломолочной продукции разработали инновационный для рынка продукт — молочное шампанское. Продукт отличается уникальным вкусовым профилем свежести, легкой газированностью и необычным «щиплющим» эффектом на языке.

В основе молочного шампанского лежит специально подобранная комбинация штаммов, обеспечивающих высокую продукцию диацетила, ацетоина и углекислого газа. Диацетил и ацетоин отвечают за характерную свежесть и сливочный вкус, а высокая продукция углекислого газа создает легкую газированность и своеобразный «эффект шампанского» при длительном созревании.

Этого эффекта удалось добиться без использования дрожжей. Продукт открывает широкие возможности для создания абсолютно новых вкусовых композиций кисломолочных продуктов.

К одной из позиций линейки разработана также фагоальтернативная культура, повышающая стабильность и безопасность продукта.

Важно отметить, что продукты, произведенные с использованием данной линейки заквасок, демонстрируют высокую стабильность в течение срока хранения. Так, при хранении в течение 30 суток при температуре 4-8ºС титруемая кислотность не опускается ниже 120 Т, что указывает на умеренный пост-окислительный процесс.

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пищевые ингредиенты, молочная промышленность, шампанское, напитки, закваска
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.02.2512:43:26

    Специалисты НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ» по запросу крупнейшего китайского производителя кисломолочной продукции разработали инновационный для рынка продукт — молочное шампанское.

    Даёшь butter-beer (сливочное пиво) из Гарри Поттера!

    #1296817
  • Нет аватара Azimut99
    12.02.2515:30:37

    Надеюсь, что молочное шампанское не будет так же фонтанировать в потолок при открытии бутылки, как кумыс.

    Отредактировано: Azimut99~15:31 12.02.25
    #1296826
  • Sniper_78 Sniper_78
    12.02.2517:06:22

    А как быть с непереносимостью большинством китайцев лактозы? Или это не совсем правда?)))

    #1296838
    • Clausson Clausson
      12.02.2517:52:52

      Есть такая проблема, но не именно у китайцев, а скорее у всех за пределами «белых». Так оставшиеся 15% китайцев не имеющие эту проблему это больше 200 млн человек, рынок достаточный.

      #1296847
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