В Самаре состоялась закладка килей трех сухогрузов проекта RSD34L

В Самаре состоялась закладка килей трех сухогрузов проекта RSD34LСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Торжественная церемония закладки килей трех сухогрузов проекта RSD34L состоялась сегодня в Самаре. Об этом сообщает морской блогер Виктория Корабеловна.
Суда будут построены ЗАО «Нефтефлот» по проекту «Морского инженерного бюро СПб» по заказу ГТЛК для судоходной компании «ВТ-КАРГО».
В сентябре 2023 года ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали контракт на строительство и поставку серии многоцелевых сухогрузных судов класса «Оптима». Цена контракта составляет 3,4 млрд рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику до 30 ноября 2025 года.
Многоцелевое сухогрузное судно с двумя грузовыми трюмами дедвейтом до 6000 тонн предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов. Судно длиной около 125 м, шириной 17 м и осадкой до 4,2 м будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.
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