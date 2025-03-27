В Самаре состоялась закладка килей трех сухогрузов проекта RSD34L

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Торжественная церемония закладки килей трех сухогрузов проекта RSD34L состоялась сегодня в Самаре. Об этом сообщает морской блогер Виктория Корабеловна.

Суда будут построены ЗАО «Нефтефлот» по проекту «Морского инженерного бюро СПб» по заказу ГТЛК для судоходной компании «ВТ-КАРГО».

В сентябре 2023 года ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали контракт на строительство и поставку серии многоцелевых сухогрузных судов класса «Оптима». Цена контракта составляет 3,4 млрд рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику до 30 ноября 2025 года.

© www.korabel.ru

Многоцелевое сухогрузное судно с двумя грузовыми трюмами дедвейтом до 6000 тонн предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов. Судно длиной около 125 м, шириной 17 м и осадкой до 4,2 м будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.

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