Дочерняя компания Red Wings получила обновленный Ил-96-400Т

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Red Wings, авиакомпания, входящая в структуру госкорпорации Ростех, объявила о передаче дочерней грузовой авиакомпании Sky Gates второго самолета Ил-96-400Т (бортовой номер RA-96101). Официальный акт приема-передачи воздушного судна был подписан накануне. Этот лайнер совершил первый полет в 1997 году, но долгое время не эксплуатировался.

На данный момент парк Sky Gates включает два Ил-96-400Т и один Ил-76ТД. В дальнейшем авиакомпания планирует увеличивать грузовые мощности за счет отечественных воздушных судов.

Ил-96-400Т — грузовая модификация российского широкофюзеляжного самолета Ил-96. Его максимальная грузоподъемность составляет 92 тонны, а дальность полета достигает 5000 км при полной загрузке и 11 550 км при 40 тоннах коммерческого груза.

Самолет произведен на мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех. Эта версия отличается удлиненным фюзеляжем и наличием специальной грузовой двери, что делает его идеальным для коммерческих перевозок.

Sky Gates будет использовать новый Ил-96-400Т на своих грузовых маршрутах.

Стоит отметить, что этот самолет не новый. Борт RA-96101 совершил первый полет 16 мая 1997 г. как прототип Ил-96Т с двигателями PW-2337.

В 2004-07 годах был конвертирован в Ил-96-400Т с двигателями ПС-90А1. Принимал участие в испытательных полётах как в модификации Ил-96Т, так и Ил-96-400Т.

После завершения программы испытаний в 2007 году планировалась поставка в Атлант-Союз. Борт был перекрашен в ливрею а/к, но в связи с финансовыми трудностями компания отказалась от грузового подразделения. Далее планировалась его передача в АФЛ-Карго, но в 2008 также сорвалась из-за банкротства компании.

В апреле 2009 года самолёт был поставлен в авиакомпанию Полёт. Первый коммерческий рейс — 25 сентября 2009. В 2013 году эксплуатация в а/к Полёт была прекращена в связи с её банкротством. В июне 2013 года самолет был передан на ВАСО, где планировалась конвертация в пассажирский вариант для а/к Cubana, но проект был отменен.

С декабря 2024 года борт проходил восстановление для передачи его в авиакомпанию Sky Gates

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