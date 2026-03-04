ГАКЗ представил новую серию автокранов грузоподъёмностью 25 и 32 тонны
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, Галичский автокрановый завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил новую серию автокранов «ГРАФИТ».
Это пять моделей грузоподъёмностью 25 и 32 тонны на вездеходном шасси КАМАЗ-43118 (6×6) Евро-5.
Каждая модель имеет чётко выверенную длину стрелы профиля «ОВАЛОИД» из высокопрочной стали и грузовые характеристики под конкретные задачи. Две модели грузоподъёмностью 32 тонны предназначены для тяжёлых и высотных задач: КС-55729-5В-4 со стрелой 34 м и КС-55729-5В-3 со стрелой 31,2 м. Модели 25 тонн — универсалы для большинства объектов: КС-55713-5Л-1 со стрелой 24,5 м, КС-55713-5В-1 со стрелой 28,5 м и КС-55713-5В-4 со стрелой 31,2 м.
Все машины вписаны в стандартные транспортные и весовые габариты, могут оснащаться опциональным 9-метровым гуськом с углами наклона 0°/20°/40° и работают в зоне 270-360°. Температура эксплуатации может варьироваться от -40 °C до +40 °C.
