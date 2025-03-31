Российские ученые выявили штаммы с идеальным симбиозом для производства молочных продуктов

Российские ученые выявили штаммы с идеальным симбиозом для производства молочных продуктовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Биотехнологи НИЦ ППиФ на базе ГК «СОЮЗСНАБ» выделили и оптимизировали симбиоз штаммов Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus, обладающий уникальной способностью формировать сгусток.
Отличительная характеристика штаммов заключается в способности вырабатывать экзополисахариды короткоцепочечной структуры. В отличие от длинноцепочечных аналогов, которые придают сгустку вязкость и слизистость, короткоцепочечные ЭПС обеспечивают формирование плотной, гладкой структуры, удерживающей сыворотку. Метод сепарирования, основанный на центрифугировании с целью удаления сыворотки и концентрирования белковой массы, предъявляет особые требования к реологическим свойствам сгустка, поскольку его чрезмерная вязкость приводит к закупорке сопел сепаратора. Выявленный симбиоз штаммов делает процесс сепарирования максимально эффективным и, что немаловажно, обеспечивает устойчивость готового продукта к синерезису и расслоению на этапах транспортировки и хранения, что критически важно для сохранения его привлекательных потребительских характеристик.
Достижение НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ» значимо для российской молочной промышленности и открывает новые перспективы для развития производства кисломолочных продуктов.
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