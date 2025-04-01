Завод «Калугапутьмаш» отправил первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколения

© t.me

Завод «Калугапутьмаш» отправил в горно-металлургическую компанию «Северсталь» первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколения

Кран будет работать на территории Оленегорского ГОКа.

УК 25/25 — мощный кран для путеукладочных и путеразборочных работ с длиной звеньев до 25 метров. Он обладает повышенной грузоподъемностью, устройством поворота стрелы, закрытым постом машиниста и другими преимуществами. На предприятии Мурманской области он займется ремонтом ж/д путей и транспортировкой рельсошпальной решетки.

Красн оснащен:

— видеокамерами,

— мониторами,

— пультом радиоуправления;

— автоматическими траверсами с дистанционно управляемыми захватами.

Для управления краном достаточно одного машиниста вместо двух операторов в предыдущих моделях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈