Завод «Калугапутьмаш» отправил первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколения

Завод «Калугапутьмаш» отправил первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколенияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завод «Калугапутьмаш» отправил в горно-металлургическую компанию «Северсталь» первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколения
Кран будет работать на территории Оленегорского ГОКа.
УК 25/25 — мощный кран для путеукладочных и путеразборочных работ с длиной звеньев до 25 метров. Он обладает повышенной грузоподъемностью, устройством поворота стрелы, закрытым постом машиниста и другими преимуществами. На предприятии Мурманской области он займется ремонтом ж/д путей и транспортировкой рельсошпальной решетки.
Красн оснащен:
— видеокамерами,
— мониторами,
— пультом радиоуправления;
— автоматическими траверсами с дистанционно управляемыми захватами.
Для управления краном достаточно одного машиниста вместо двух операторов в предыдущих моделях.
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