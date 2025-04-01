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d-tatarinov 01 апреля 2025, 15:50 57 Транспорт, спецтехника и логистика

Завод «Калугапутьмаш» отправил первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколения

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 © t.me

Завод «Калугапутьмаш» отправил в горно-металлургическую компанию «Северсталь» первый современный УК 25/25 с кабиной нового поколения

Кран будет работать на территории Оленегорского ГОКа.

УК 25/25 — мощный кран для путеукладочных и путеразборочных работ с длиной звеньев до 25 метров. Он обладает повышенной грузоподъемностью, устройством поворота стрелы, закрытым постом машиниста и другими преимуществами. На предприятии Мурманской области он займется ремонтом ж/д путей и транспортировкой рельсошпальной решетки.

Красн оснащен:

— видеокамерами,

— мониторами,

— пультом радиоуправления;

— автоматическими траверсами с дистанционно управляемыми захватами.

Для управления краном достаточно одного машиниста вместо двух операторов в предыдущих моделях.

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Источник: t.me

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Калуга, Калугапутьмаш, УК 25/25
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