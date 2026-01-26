MAX
Есть метка на карте 2 дня назад 517
53
d-tatarinov Транспорт, спецтехника и логистика

В эксплуатацию поступили модернизированные снегоуборочные поезда с цифровыми технологиями

Три новых снегоуборочных поезда ПСС-2П, произведенных на заводе «Калугапутьмаш», вышли в эксплуатацию и в ближайшее время к ним присоединятся еще четыре.

Основное обновление заключается в усовершенствованной системе управления и видеонаблюдения, разработанной компанией «Алгоритм С».

Данная модернизация предоставляет ряд значительных преимуществ:

— интеллектуальное управление — все процессы, начиная от запуска машины и заканчивая контролем за рабочими органами, интегрированы в единую систему, что значительно упрощает настройку, управление и техническое обслуживание;

— цифровое видеонаблюдение — новая система видеонаблюдения в цифровом формате обеспечивает автоматический мониторинг наполняемости снегоуборочной ленты, что повышает эффективность работы;

— модульность системы — гибкая архитектура позволяет быстро вводить обновления, добавлять новые функциональные возможности и адаптировать технику к конкретным задачам.

Внедрение технологий от компании «Алгоритм С» обеспечивает возможность проведения более эффективного, безопасного и комфортного для операторов проведения снегоуборочных работ.

Источник: t.me

Комментарии 1

  • Нет аватара alexm27.01.26 11:30:56

    Отлично! В этом году актуально! Снега много!

    #1311630