В эксплуатацию поступили модернизированные снегоуборочные поезда с цифровыми технологиями
Три новых снегоуборочных поезда ПСС-2П, произведенных на заводе «Калугапутьмаш», вышли в эксплуатацию и в ближайшее время к ним присоединятся еще четыре.
Основное обновление заключается в усовершенствованной системе управления и видеонаблюдения, разработанной компанией «Алгоритм С».
Данная модернизация предоставляет ряд значительных преимуществ:
— интеллектуальное управление — все процессы, начиная от запуска машины и заканчивая контролем за рабочими органами, интегрированы в единую систему, что значительно упрощает настройку, управление и техническое обслуживание;
— цифровое видеонаблюдение — новая система видеонаблюдения в цифровом формате обеспечивает автоматический мониторинг наполняемости снегоуборочной ленты, что повышает эффективность работы;
— модульность системы — гибкая архитектура позволяет быстро вводить обновления, добавлять новые функциональные возможности и адаптировать технику к конкретным задачам.
Внедрение технологий от компании «Алгоритм С» обеспечивает возможность проведения более эффективного, безопасного и комфортного для операторов проведения снегоуборочных работ.
Комментарии 1