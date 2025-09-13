Космический корабль «Прогресс МС-32» пристыковался к МКС
Космический корабль «Прогресс МС-32» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром для внекорабельной деятельности пристыковался к Международной космической станции (МКС).
«Стыковка совершена: „Прогресс МС-32“ прибыл на МКС», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
Отмечается, что грузовой корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС 13 сентября в 20:23 мск.
11 сентября в 18:54:06 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-32».
Выведение «Прогресса МС-32» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
На станции корабль ждёт экипаж 73-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Олега Платонова, астронавтов NASA Зины Кардман, Майкла Финка, Джонатана Кима и астронавта JAXA Кимия Юи.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», корабль «Прогресс МС-32» — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва (входят в Роскосмос).
На «Прогрессе МС-32» планируется доставить 2500 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе: 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды, 364 кг контейнеров с питанием, свежих продуктов и средств для утилизации, 206 кг оборудования и материалов для экспериментов, 50 кг воздуха для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 кг средств индивидуальной защиты — скафандр «Орлан-МКС».
Также корабль везёт на станцию оборудование для научных экспериментов «Взаимодействие-2», «Нейроиммунитет», «Биомаг-М», «Асептик», «Виртуал», «Структура», «Вампир», «Экран-М».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Сегодня в 00:25 по московскому времени грузовой корабль «Пр...округ Земли 34 раза. Всего на орбите Земли корабль пробудет 167 суток.
- Госкорпорация «Роскосмос» завершила комплекс работ по ввод...зонах, ее целевая информация используется для решения следующих задач:
- Новая беззапросная радиотехническая измерительная станция системы «ГЛ...а, а также в горных и удаленных грунтовых аэропортах страны.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0