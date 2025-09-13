Космический корабль «Прогресс МС-32» с установкой для синтеза полупроводников и новым скафандром для внекорабельной деятельности пристыковался к Международной космической станции (МКС).

«Стыковка совершена: „Прогресс МС-32“ прибыл на МКС», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что грузовой корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС 13 сентября в 20:23 мск.

11 сентября в 18:54:06 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-32».

Выведение «Прогресса МС-32» на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

На станции корабль ждёт экипаж 73-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого, Олега Платонова, астронавтов NASA Зины Кардман, Майкла Финка, Джонатана Кима и астронавта JAXA Кимия Юи.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», корабль «Прогресс МС-32» — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королёва (входят в Роскосмос).

На «Прогрессе МС-32» планируется доставить 2500 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе: 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды, 364 кг контейнеров с питанием, свежих продуктов и средств для утилизации, 206 кг оборудования и материалов для экспериментов, 50 кг воздуха для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 кг средств индивидуальной защиты — скафандр «Орлан-МКС».

Также корабль везёт на станцию оборудование для научных экспериментов «Взаимодействие-2», «Нейроиммунитет», «Биомаг-М», «Асептик», «Виртуал», «Структура», «Вампир», «Экран-М».

