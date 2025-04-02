termometrix 02 апреля 2025, 08:33 24 Видеоблог
Ход строительства культурно-образовательного комплекса в Калининграде (февраль, 2025)Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Общая готовность объекта — 48,4%.
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Источник: rutube.ru
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