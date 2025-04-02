Тольяттинская White Base осваивает рынки арабских стран

Весной 2025 года компания White Base (резидент тольяттинского технопарка «Жигулёвская долина») начала поставки жидкой кровли и жидкой теплоизоляции в Объединённые Арабские Эмираты.

Тольяттинское предприятие, специализирущееся на жидких кровельных смесях и смесях для теплоизоляции заключило договор в рамках которого в 2025 году планируются поставки и в Саудовскую Аравию.

Ранее White Base уже начала сотрудничество с компаниями строительного рынка ОАЭ, что послужило хорошим драйвером для переговоров с компаниями из Саудовской Аравии.

По словам представителей компании помощь в организации встреч и подписании договоров White Base получила от Российского Экспортного Центра.

Если говорить о линейке продукции, которая поставляется в ОАЭ и готовится к поставкам в Саудовскую Аравию, то это гидроизоляционные смести — жидкая кровля, и жидкая теплоизоляция.

Не стоит думать, что White Base ориетирована на зарубежные рынки. Жидкой кровлей, рецептура которой разработана в центре инжиниринга в Тольятти и произведена там же, уже отремонтированы дома в российских регионах, в том числе в рамках программы капитального ремонта, а также объекты РЖД.

Объемы поставок, сроки и компании-партнеры по условиям договора держатся в секрете.

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