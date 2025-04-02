Тольяттинская White Base осваивает рынки арабских стран

Тольяттинская White Base осваивает рынки арабских странСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Весной 2025 года компания White Base (резидент тольяттинского технопарка «Жигулёвская долина») начала поставки жидкой кровли и жидкой теплоизоляции в Объединённые Арабские Эмираты.
Тольяттинское предприятие, специализирущееся на жидких кровельных смесях и смесях для теплоизоляции заключило договор в рамках которого в 2025 году планируются поставки и в Саудовскую Аравию.
Ранее White Base уже начала сотрудничество с компаниями строительного рынка ОАЭ, что послужило хорошим драйвером для переговоров с компаниями из Саудовской Аравии.
По словам представителей компании помощь в организации встреч и подписании договоров White Base получила от Российского Экспортного Центра.
Если говорить о линейке продукции, которая поставляется в ОАЭ и готовится к поставкам в Саудовскую Аравию, то это гидроизоляционные смести — жидкая кровля, и жидкая теплоизоляция.
Не стоит думать, что White Base ориетирована на зарубежные рынки. Жидкой кровлей, рецептура которой разработана в центре инжиниринга в Тольятти и произведена там же, уже отремонтированы дома в российских регионах, в том числе в рамках программы капитального ремонта, а также объекты РЖД.
Объемы поставок, сроки и компании-партнеры по условиям договора держатся в секрете.
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Виталий Архиреев
02.04.2516:16:37