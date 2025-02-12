Производитель косметики «Аравия» запустил новый завод в Подмосковье

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Компания «Аравия» ввела в эксплуатацию завод по производству косметической продукции в подмосковном Протвино, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тысяч кв.м. оцениваются в 700 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди. После ввода в эксплуатацию всего комплекса для жителей округа на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест», —

Земельный участок для реализации проекта был предоставлен компании в рамках региональной программы импортозамещения «Земля за 1 рубль». Новый завод оснащен современным оборудованием, которое позволяет производить все виды уходовой косметики — кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику.

«На сегодняшний день мы производим более 600 наименований косметических средств, в том числе импортозамещающих. В первую очередь, это продукция для профессионального использования в салонах красоты. Это те продукты, которые ранее поставлялись из европейских стран. С запуском нового завода мы сможем нарастить производственные мощности на 40%. Таким образом, в год мы сможем производить до 28 млн единиц косметических средств», — отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

На сегодняшний день продукция «Аравии» продаётся во всех странах СНГ. В Белоруссии, Казахстане и Армении у компании открыты обучающие студии, где не только представлена продукция, но и проводится обучение сотрудников салонов красоты, СПА центров и магазинов.

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