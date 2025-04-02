Обуховский завод изготовил первые два гидроцилиндра для Большого Смоленского моста

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Обуховский завод, входящий в АО «Концерн ВКО «Алма‌з-Анте‌й», передал первые два гидроцилиндра для строящегося Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

«Обуховский завод традиционно принимает участие в реализации крупных инфраструктурных городских проектов. Учитывая накопленный нами опыт, город поручил заводу производство механизмов для новой транспортной артерии в Невском районе Санкт-Петербурга. Ко Дню Победы все восемь гидроцилиндров будут переданы заказчику», — рассказал ТАСС генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Ранее в конструкции моста предполагалось использовать итальянское оборудование.

Предложение предприятия по созданию отечественного оборудования для нового моста в Петербурге было одобрено правительством города, учитывая успешный опыт изготовления восьми цилиндров при реконструкции Биржевого моста в 2023 году.

«Это один из ярких примеров импортозамещения. Это очень сложная конструкция, которая была изготовлена всего за восемь месяцев. Это не первый пример коллаборации с Обуховским заводом. Еще один пример — два проходческих щита для «Метростроя Северной столицы». Следующий проект, который мы уже начали в том числе по инициативе Обуховского завода, это центрифуга, которая проходит испытания на «Водоканале».

Гидроцилиндры в основном рассчитаны для нужд города. А что касается центрифуг, то здесь мы видим большие перспективы для Обуховского завода и надеемся на масштабирование этого нового продукта на другие регионы», — рассказал ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

Дополнительно предприятие произведет оси поворота пролета моста, корпусы подшипников, опоры и рамы.

Большой Смоленский мост

Большой Смоленский мост станет первым новым разводным мостом в Санкт-Петербурге за последние 40 лет. Предыдущий такой мост — Кантемировский — был открыт в 1982 году. Новый мост расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на этом отрезке Невы в городской черте нет других переправ.

Большой Смоленский мост подключат к улично-дорожной сети через развязки с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также с Дальневосточным проспектом в районе улицы Коллонтай. Большой Смоленский мост станет частью будущей магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

По данным городской администрации, опережение графика строительства Большого Смоленского моста позволяет перенести срок окончания работ с 2029 на 2028 год, а рабочее движение открыть еще раньше. По окончании навигации 2025 года генеральный подрядчик приступит к монтажу разводного пролета. В 2026 году разводные части моста будут готовы к пропуску судов

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