Щиты для Северной столицы: новое оборудование для метростроевцев поставил Обуховский завод
Петербургскому метрострою передали новую технику от Обуховского завода. Она нужна для прокладки тоннелей и строительства станций. В партии — два тоннелепроходческих щита диаметром 5,6 метра, два укладчика для рельсов и 19 машин для монтажа тоннельных блоков. Всё оборудование сделано в России.
Технику будут использовать на строительстве Красносельско-Калининской линии метро — между станциями «Каретная» и «Путиловская». Один из щитов по имени «Вера» уже начали собирать на глубине 60 метров. Он будет прокладывать тоннель от «Путиловской» до «Каретной».
Российское оборудование помогает строить метро без задержек. К концу 2025 года планируют открыть участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» с пересадкой на «Кировский завод». Всего до 2030 года в Петербурге должно появиться 10 новых станций метро. Сейчас их строят сразу на пяти ветках, сообщили в администрации Петербурга.
«Наше оборудование будет работать надежно и ускорит темпы строительства метро в любимом городе», — пообещал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор НПО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.
