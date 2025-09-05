Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
сегодня 53
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Щиты для Северной столицы: новое оборудование для метростроевцев поставил Обуховский завод

 © www.gov.spb.ru

Петербургскому метрострою передали новую технику от Обуховского завода. Она нужна для прокладки тоннелей и строительства станций. В партии — два тоннелепроходческих щита диаметром 5,6 метра, два укладчика для рельсов и 19 машин для монтажа тоннельных блоков. Всё оборудование сделано в России.

Технику будут использовать на строительстве Красносельско-Калининской линии метро — между станциями «Каретная» и «Путиловская». Один из щитов по имени «Вера» уже начали собирать на глубине 60 метров. Он будет прокладывать тоннель от «Путиловской» до «Каретной».

Российское оборудование помогает строить метро без задержек. К концу 2025 года планируют открыть участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» с пересадкой на «Кировский завод». Всего до 2030 года в Петербурге должно появиться 10 новых станций метро. Сейчас их строят сразу на пяти ветках, сообщили в администрации Петербурга.

«Наше оборудование будет работать надежно и ускорит темпы строительства метро в любимом городе», — пообещал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей», генеральный директор НПО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.gov.spb.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт