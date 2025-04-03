Завод «Агротек-Промцентр» разрабатывает новые сорта сельхозкультур в ОЭЗ «Липецк»

На базе селекционно-семеноводческого комплекса «Агротек-Промцентр», расположенного на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк», до 2030 года планируют разработать около 30 гибридных сортов сельскохозяйственных культур. Кукуруза, подсолнечник, горох, рапс и соя будут адаптированы к российским почвенно-климатическим условиям. Это поможет местным фермерам перейти с товарного производства на семенное, увеличить выручку с гектара более чем в два раза, а также уменьшить зависимость от импортных семян.

«Агротек-Промцентр» запустили в феврале 2025 года. Он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, производительность предприятия — до 30 тысяч тонн семян в год. Эти мощности позволяют обрабатывать 7 тыс. тонн подсолнечника, 5 тыс. тонн кукурузы, 7 тыс. тонн сои и 3 тыс. тонн гороха. Таким образом, сельхозпроизводители смогут повысить урожайность и рентабельность своего бизнеса.

В настоящее время на заводе трудятся 80 человек. Большинство из них — жители Ельца и Елецкого района. Все специалисты прошли обучение на современном оборудовании. Объем инвестиций в проект был увеличен с 1,5 до 2 миллиардов рублей. Это связано с расширением технологических возможностей предприятия, закупкой и установкой дополнительных производственных линий. Компания инвестировала и в передовые технологии, которые влияют на всхожесть семян, обеспечение их необходимыми веществами, что в конечном итоге положительно сказывается на урожайности.

«Мы ожидаем, что реализация данного проекта увеличит доходную базу региона, снизит зависимость от ввоза семян из-за рубежа, обеспечит развитие сырьевой семенной базы местных хозяйств. Это не просто завод, это часть интегрированной системы, включающей селекционные площадки в Краснодарском крае и собственное семеноводческое хозяйство «Карамышевское» в Липецкой области площадью 4600 га, где выращивают различные культуры для дальнейшего размножения, — отметил председатель совета директоров Группы Компаний «Агротек» Николай Грушко.

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈