Производитель фотосепараторов «СиСорт» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») открыл новое направление и начинает поставлять комплексные решения для подготовки семенного материала .

В такие линии входят фотосепараторы «СиСорт» и собственное транспортное оборудование — нории, конвейеры и транспортеры, которые обеспечивают бесперебойное движение продукта между очистными машинами.

Также линии оснащаются проверенным оборудованием партнеров: решетными машинами и пневмостолами. Решение нацелено на средние и небольшие семеноводческие предприятия, а также на средние хозяйства.

Технологическая цепочка выстроена в логической последовательности и объединена собственными транспортными системами. Первым этапом идет решетная машина, которая сортирует по размеру, убирает минеральные примеси и семена сорных растений. После этого в работу вступает пневмостол — машина, разделяющая продукт по удельному весу, его задача — убрать легковесное, пустотелое или колотое зерно, то есть то, что имеет низкую энергию прорастания или не имеет ее вовсе и в итоге не взойдет. Завершает процесс очистки фотосепаратор «СиСорт», который отбирает зерна по визуальным признакам — цвету, форме, наличию повреждений.