10 сентября на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», в Елецком районе, состоялась торжественная церемония открытия и запуск в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра «Агротек-Промцентр». Запуск центра стал финальной стадией первой очереди строительства производственного комплекса ГК «Агротек». Общая сумма инвестиций в проект уже составила порядка 2 млрд рублей.

Селекционно-семеноводческий центр — центральное звено технологической цепочки производства полного цикла, позволяющее реализовать процесс создания высококачественных семян — от селекционного процесса, через первичное семеноводство и гибридизацию, до выпуска конечной продукции — готовых семян F1, элитных и репродукционных сортов. Проектная мощность комплекса составляет 30 тысяч тонн семян в год. При строительстве предприятия использовались как отечественные, так и зарубежные технологические решения. Большинство строительных материалов и непосредственно оборудование для обработки, очистки, калибровки и предпосевной подготовки семян — российского производства.

Сегодня предприятие демонстрирует высокие результаты по ключевым направлениям. Уже получены качественные отечественные сорта и гибриды по пяти приоритетным культурам - подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя, горох. Селекционные разработки прошли испытания в различных климатических зонах России, доказав свою эффективность, устойчивость и высокую урожайность. В дальнейшем они будут отгружаться аграриям от Юга до Дальнего Востока.

Селекционно-семеноводческий центр спроектирован и построен так, что с помощью дооснащения оборудованием он способен увеличить свою мощность в два раза. В планах компании — продолжить развитие комплекса и в период до 2029 года построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений; цеха по обработке кукурузы; а также комплекс по производству удобрений. Дополнительные инвестиции составят 2,5 млрд рублей.

На предприятии будет увеличено не только количество выпускаемой продукции, но и число сотрудников. Сегодня на производстве трудоустроено 80 специалистов и работников лаборатории, для которых создано новое рабочее пространство, а с расширением запланирован дополнительный набор персонала.

Дополнительная информация

ГК «Агротек» является одним из ведущих поставщиков семян, средств защиты растений и микроудобрений на российском рынке.

Селекционно-семеноводческий комплекс ООО «Агротек-Промцентр» расположен на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк», что обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре и логистическим возможностям региона. Площадь застройки составляет порядка 40 тыс. кв. м, на территории распложены производственный комплекс и операционные хабы. Проект также включает селекционные площадки в Краснодарском крае и семеноводческое хозяйство «Карамышевское» в Липецкой области площадью 4,6 тыс. га, где выращиваются различные культуры для дальнейшего размножения.

Компания проводит научно-исследовательскую работу в области семеноводства и защиты растений, предоставляет консультационные услуги для агрохолдингов и фермерских хозяйств.

В рамках проекта ГК «Агротек» внедряет инновационные технологии в процессы селекции и семеноводства. В ходе реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства компания ведет работу по созданию новых гибридов и сортов кукурузы и подсолнечника.