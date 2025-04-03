Иркутский авиационный завод ввёл в эксплуатацию новый производственный корпус

Иркутский авиационный завод ввёл в эксплуатацию новый производственный корпусСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Иркутском авиазаводе введён в эксплуатацию новый корпус для цеха станочной оснастки и отдела автоматизации.
Площадь трёхэтажного здания составляет 12 811 м², здесь будут работать около 200 специалистов.
Строительство корпуса организовано в рамках проекта технического перевооружения агрегатно-сборочного производства по гражданской авиатехнике. По плану предусмотрены освобождение и реконструкция нескольких пролётов инженерного корпуса под проект МС-21.
Учтены все потребности подразделений, которые переедут до конца июля в новый корпус: просторные помещения, системы климат-контроля, грузоподъёмные конструкции и буфет. Передача помещений завершена на 99%.
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