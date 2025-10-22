Новый «Метеор-2020» совершил свой первый рейс из Казанского речного порта. Судно отправилось вверх по Волге в сторону Свияжска и успешно вернулось в столицу Татарстана.

«Ввод в эксплуатацию „Германа Серебренникова“ — это знаковое событие для всего нашего флота и в целом для Татарстана», — заявил генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

По его словам, это обновленный «Метеор» второго поколения, сообщает Telegram-канал Минтранс Татарстана.

«Это уже четвертое судно такого класса. За два с небольшим года существования компании „Флот РТ“ при поддержке руководства республики мы имеем уже шесть новых судов, два из них ледового класса — проекта А-217», — отметил Роман Лизалин.

Судно было построено на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Оно было заложено в феврале 2024 года и спущено на воду в нынешнем. Скоростное судно носит имя почетного гражданина Зеленодольска, заслуженного машиностроителя Татарстана, бывшего генерального директора судостроительного завода Германа Серебренникова.

По словам руководителя судоходной компании, при строительстве были учтены все пожелания эксплуатантов.

«У нового судна увеличена скорость, дальность хода, выше шумоизоляция, чем на судах предыдущих поколений. Все доработки связаны с улучшением судна», — подчеркнул Роман Лизалин.

Представитель Зеленодольского завода имени Горького Сергей Новиков обратил внимание на улучшение гидродинамических и аэродинамических характеристик, что повысило скорость и топливную эффективность.

«Здесь расширена входная группа за счет оптимизации помещения экипажа, но не в ущерб. Оптимизирована главная энергетическая установка. Применены более современные и надежные двигатели. Количество мест — 120, как и в предыдущих метеорах, но можно довести до 150», — отметил Сергей Новиков.

Характеристики судна на подводных крыльях «Герман Серебренников»

Проектант: ООО «СиТех»

Длина — 35,94 метров;

Ширина — 11,6 метров;

Высота борта — 1,57 метров,

Водоизмещение — 80 тонн;

Осадка — 0.65 метра (2,02 метра на плаву);

Тип ГД: 16M23Y2000

Скорость (уз) 77 км/ч (42 узла);

Пассажировместимость — 120 человек;

Экипаж — 6 человек;

Класс РРР — О2,0/1,5 СПК А