Малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800 вошел в состав Черноморского флота

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Сегодня в Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22800. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония приёма в состав ВМФ и подъема на корабле Андреевского флага прошла под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина.

Выступая на торжественной церемонии вице-адмирал Игорь Мухаметшин от имени Главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева поблагодарил весь трудовой коллектив Зеленодольского судостроительного завода за их вклад в укрепление боевой мощи Военно-Морского Флота и выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит поставленные задачи, продолжая славные подвиги моряков.

Приказом Главкома ВМФ МРК «Туча» зачислен в корабельный состав Черноморского флота.

В торжественной церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького Александр Филиппов и генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького. Накануне приёма в состав ВМФ экипаж корабля вместе со сдаточной командой завода завершили государственные ходовые испытания, которые проходили в морских полигонах Каспийского моря.

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