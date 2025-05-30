Появились первые кадры работы боевого лазера спецназа «Кочевник»

Появились первые кадры работы боевого лазера мобильной группы ПВО из состава отряда спецназа ВС РФ «Кочевник».

На кадрах видно, как боец сидит внутри специально оборудованного автомобиля и переключает тумблеры. Затем из верхней части машины выдвигается установка с линзами, по всей видимости, предназначенная для поиска воздушных целей.

После этого следуют кадры, судя по всему, уже работы лазера — как он проплавляет отверстия на толстом стальном листе. Затем показан разделенный на сектора экран, в разных частях которого идет стрельба лазером по беспилотнику.

Завершается ролик кадрами корпуса сбитого дрона с обугленными дырами от воздействия луча.

Как отметил сам канал, новые угрозы, выявленные в ходе СВО, заставили искать альтернативные методы противодействия.

«Благодаря развитию новых технологий лазерные системы стали эффективным инструментом для уничтожения украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

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