стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
55
Великоросс 30 мая 2025, 21:13 1864 Видеоблог

Появились первые кадры работы боевого лазера спецназа «Кочевник»

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Появились первые кадры работы боевого лазера мобильной группы ПВО из состава отряда спецназа ВС РФ «Кочевник».

На кадрах видно, как боец сидит внутри специально оборудованного автомобиля и переключает тумблеры. Затем из верхней части машины выдвигается установка с линзами, по всей видимости, предназначенная для поиска воздушных целей.

После этого следуют кадры, судя по всему, уже работы лазера — как он проплавляет отверстия на толстом стальном листе. Затем показан разделенный на сектора экран, в разных частях которого идет стрельба лазером по беспилотнику.

Завершается ролик кадрами корпуса сбитого дрона с обугленными дырами от воздействия луча.

Как отметил сам канал, новые угрозы, выявленные в ходе СВО, заставили искать альтернативные методы противодействия.

«Благодаря развитию новых технологий лазерные системы стали эффективным инструментом для уничтожения украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: rg.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


Министерство обороны
  • 0
    Badassgoliath Badassgoliath
    31.05.2508:44:28

    Кроме очевидных преимуществ лазера (отсутствие необходимости расчётов упреждения при стрельбе и тд) есть и такое, что над населённым пунктом лазер предпочтительнее зенитной ракеты, которая может представлять не меньшую опасность, чем начинённый взрывчаткой БПЛА.

    #1301921
    • -1
      Dmitry Vakin Dmitry Vakin
      02.06.2510:11:47

      Вопрос дальности. В принципе в плохих метеоусловиях бла не летают, но все-таки.И еще не понятно, как быстро сбивается беспилотник. Если он уже заходит на цель, то там речь идет о секундах.

      #1301954
  • -1
    Нет аватара Филя
    31.05.2508:46:50

    Уж очень сильно он похож на китайский LASS

    #1301922
    • 3
      Letun Letun
      31.05.2517:02:51

      Так это он и есть.

       © twz.com

      https://imp-nav...om/1201497.html

      Отредактировано: Letun~17:05 31.05.25
      #1301933
      • -1
        Dmitry Vakin Dmitry Vakin
        02.06.2510:09:55

        Наверное, в нынешних условиях есть смысл испытывать китайские системы для проверки эффективности лазерных систем в боевых условиях в целом. Да и китайцам это нужно. Но вообще, конечно, если ставить на вооружение,то надо иметь свое.

        #1301953
  • 1
    Евгений Свириденко Евгений Свириденко
    31.05.2509:09:43

    Используют десятую винду, ну твою то мать!!!, ни чему жизнь не учит.

    #1301923
    • 2
      Sniper_78 Sniper_78
      31.05.2510:38:47

      А где вы там 10 Винду увидели? Её там по определению быть не может. Военные используют либо ОС МС ВС, либо Астру.

      Отредактировано: Sniper_78~10:41 31.05.25
      #1301925
      • 2
        Евгений Свириденко Евгений Свириденко
        31.05.2510:52:41

        На 15-16 секунде ролика, характерный экран приветствия с переходом на работий стол)). Это легко читается.

        Отредактировано: Евгений Свириденко~11:30 31.05.25
        #1301927
        • 5
          Е.Юрий Е.Юрий
          31.05.2512:56:54

          Даже если где и используется, то в текущих реалиях для достижения результата на замнкнутых системах вполне приемлемо — ни отследить, ни помешать использовать никто все равно не сможет. Основная задача тут одна — связать оператора с оборудованием через программу — нужно было быстро получить рабочую установку, получили, а под свое потом допилят.

          #1301929
  • 3
    Е.Юрий Е.Юрий
    31.05.2522:43:56

    Президент поручил ускорить работы по созданию боевых лазерных систем. Вполне вероятно скоро мы увидим линейку новых комплексов разных размеров.

    #1301940
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,