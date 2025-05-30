Появились первые кадры работы боевого лазера спецназа «Кочевник»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Появились первые кадры работы боевого лазера мобильной группы ПВО из состава отряда спецназа ВС РФ «Кочевник».
На кадрах видно, как боец сидит внутри специально оборудованного автомобиля и переключает тумблеры. Затем из верхней части машины выдвигается установка с линзами, по всей видимости, предназначенная для поиска воздушных целей.
После этого следуют кадры, судя по всему, уже работы лазера — как он проплавляет отверстия на толстом стальном листе. Затем показан разделенный на сектора экран, в разных частях которого идет стрельба лазером по беспилотнику.
Завершается ролик кадрами корпуса сбитого дрона с обугленными дырами от воздействия луча.
Как отметил сам канал, новые угрозы, выявленные в ходе СВО, заставили искать альтернативные методы противодействия.
«Благодаря развитию новых технологий лазерные системы стали эффективным инструментом для уничтожения украинских БПЛА», — говорится в сообщении.
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Великоросс
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