На «Уральских локомотивах» завершена приемка нового двухсистемного электропоезда «Финист»

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Комиссия по приемке электропоезда «Финист» серии ЭС105, предназначенного для эксплуатации на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током завершила свою работу. В ней приняли участие руководители подразделений РЖД, профильных исследовательских институтов, а также представители компаний-поставщиков комплектующих. Впервые в совещании приняли участие представители УрГУПС, на базе которого с апреля текущего года начал работать Объединенный ученый совет по поиску инновационных решений в транспортном машиностроении.

Члены приемочной комиссии изучили конструкторскую и техническую документацию, результаты испытаний, а также осмотрели состав ЭС105, вернувшийся на завод после испытаний.

Полностью завершены приемочные испытания двухсистемного электропоезда"Финист", длившиеся с ноября 2024 года по апрель 2025-го, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по данному проекту. Испытания одновременно проходили два пятивагонных состава ЭС105, что позволило, в том числе, проверить их работу в сдвоенном режиме на полигонах общего пользования.

Комиссия подтвердила соответствие поезда «Финист"серии ЭС105 требованиям технических условий, изделию присвоен литер О1 и определена установочная серия в объеме 60 электропоездов. Планируется, что к июлю завод получит сертификат на новый двухсистемный поезд.

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