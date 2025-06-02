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d-tatarinov 02 июня 2025, 10:52 3450 Транспорт, спецтехника и логистика

На «Уральских локомотивах» завершена приемка нового двухсистемного электропоезда «Финист»

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 © t.me

Комиссия по приемке электропоезда «Финист» серии ЭС105, предназначенного для эксплуатации на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током завершила свою работу. В ней приняли участие руководители подразделений РЖД, профильных исследовательских институтов, а также представители компаний-поставщиков комплектующих. Впервые в совещании приняли участие представители УрГУПС, на базе которого с апреля текущего года начал работать Объединенный ученый совет по поиску инновационных решений в транспортном машиностроении.

Члены приемочной комиссии изучили конструкторскую и техническую документацию, результаты испытаний, а также осмотрели состав ЭС105, вернувшийся на завод после испытаний.

Полностью завершены приемочные испытания двухсистемного электропоезда"Финист", длившиеся с ноября 2024 года по апрель 2025-го, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по данному проекту. Испытания одновременно проходили два пятивагонных состава ЭС105, что позволило, в том числе, проверить их работу в сдвоенном режиме на полигонах общего пользования.

Комиссия подтвердила соответствие поезда «Финист"серии ЭС105 требованиям технических условий, изделию присвоен литер О1 и определена установочная серия в объеме 60 электропоездов. Планируется, что к июлю завод получит сертификат на новый двухсистемный поезд.

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Источник: t.me

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электропоезд «Финист», серия ЭС105
  • 3
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    02.06.2511:19:10

    ++++++++++++++++++

                            

    #1301957
  • 7
    Нет аватара DimaY
    02.06.2513:46:29

    В прошлом году ехал из Екатеринбурга в Нижний Тагил, надеялся попасть на Финист, но увы попал на Ласточку, Финист встретил на перроне в Нижнем Тагиле, он шел в Екатеринбург. Выглядит отлично, но проехаться не получилось. Нужны такие поезда во многих регионах.

    #1301961
  • 2
    Нет аватара oaroma
    02.06.2521:12:18

    Красавец!          

    #1301975
  • Sniper_78 Sniper_78
    05.06.2505:59:11

    То что надо для прямого Барнаул-Новосибирск.А то из-за разных электросетей (у нас переменка, в Новосибе постоянка) приходится делать пересадку в Черепаново.

    #1302068
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